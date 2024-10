Goldinvest.de Gold - Jede achte Unze wandert in die Tresore der Notenbanken Eine der Besonderheiten des Goldes ist, dass es praktisch nicht gebraucht wird. Dadurch ist fast das gesamte in der Kulturgeschichte der Menschheit geförderte Gold immer noch vorhanden. Wir finden es als Schmuck, als goldene Verkleidungen in Kirchen, Tempeln und Moscheen – und als Barren oder Münzen in den Tresoren der Notenbanken.