JPMORGAN stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Iberdrola von 12,60 auf 13,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Javier Garrido sieht die zuletzt starken Aktien der Spanier zunächst in einer Range handeln. Er hob aber seine Schätzungen an und sieht den Versorger gut aufgestellt./ag/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2024 / 20:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2024 / 20:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 14,09EUR auf Tradegate (28. Oktober 2024, 08:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 13,50

Kursziel alt: 12,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m