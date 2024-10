Aktien Asien/Pazifik Positiver Wochenstart - Fallende Ölpreise helfen Die Börsen Asiens sind überwiegend mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Nachgelassen hat die Furcht vor einer weiteren Eskalation der Lage in Nahost, was die Ölpreise deutlich fallen ließ. Am Wochenende hatte Israel zwar einen …