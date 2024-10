Break-even auf absehbare Zeit nicht in Sicht!

In den kommenden Jahren steht Moderna vor der Aufgabe, zu demonstrieren, dass ihr Covid-19-Impfstoff keine einmalige Errungenschaft war, sondern dass sie in der Lage ist, diesen Erfolg zu wiederholen. Kürzlich hat Moderna seine Umsatzprognose für das laufende und das bevorstehende Geschäftsjahr nach unten korrigiert. Für das aktuelle Geschäftsjahr prognostiziert die US-Biotechfirma einen Umsatzrückgang auf 3,0 bis 3,5 Mrd. US-Dollar, während für das kommende Jahr ein weiterer Rückgang auf voraussichtlich 2,5 bis 3,5 Mrd. US-Dollar erwartet wird. Während der Jahre der Corona-Pandemie, nämlich 2021 und 2022, stieg der Umsatz von Moderna auf mehr als 17,5 Milliarden US-Dollar an. Aufgrund des erheblichen Umsatzrückgangs ist das Unternehmen gezwungen, die Finanzierung seiner ehrgeizigen Forschungs- und Entwicklungspläne zu kürzen. Das Management ist gezwungen, die F&E-Ausgaben in den Jahren bis 2028 um 20 % zu reduzieren, da keine andere Wahl besteht.

Die Aktien von Moderna standen nach der Veröffentlichung der Zahlen zum zweiten Quartal am 1. August stark unter Druck. Sie brachen um 30 Prozent ein, nachdem der Impfstoffhersteller seine Prognose gesenkt hatte. Dabei bildete sich kurzfristig ein Boden rund um das Level von 80,86 US-Dollar, der schließlich am 27.08.2024 durchbrochen wurde. Das US-Unternehmen rechnet mit weniger Covid-Impfungen und einem späteren Start seines RSV-Impfstoffs. Dass die Abwärtssequenz von Anfang August 2024 bis Freitag letzter Woche langsam in eine Bodenbildung übergeht, erscheint aktuell als nicht sehr wahrscheinlich. Es ist möglich, dass die Marktteilnehmer bei der Öffnung der Bücher am 7. November erneut enttäuscht werden und den Kurs weiter nach unten treiben. Fundamental betrachtet ist bis auf weiteres in den Jahren bis 2026 kein Überschuss eingeplant. Lediglich der Verlust sollte von 9,01 US-Dollar im Jahr 2024 auf 5,83 US-Dollar pro Aktie sinken. Dass im Betrachtungszeitraum der nächsten paar Wochen in irgendeinem Marktsegment Besserung eintritt, erscheint aus heutiger Sicht nicht sehr wahrscheinlich. Die Abwärtssequenz könnte sich dadurch weiter fortsetzen.