Eskalation im Nahen Osten: Ölpreis bricht deutlich ein!

Der Ölpreis fällt am Montag um mehr als 5 Prozent, nachdem israelische Angriffe auf Ziele im Iran die Rohölförderanlagen verschont hatten, was die Aussicht auf eine Entspannung der Feindseligkeiten in der Region erhöhte. Brent wurde unter 73 US-Dollar pro Barrel gehandelt und West Texas Intermediate (WTI) lag bei fast 68 US-Dollar, nachdem es einige Verluste wettgemacht hatte.

Der israelische Angriff traf laut dem US-Verteidigungsministerium militärische Ziele im Iran. Iranische Staatsmedien berichteten, dass zwei iranische Soldaten getötet wurden. Die Öl- und Nuklearanlagen des Iran wurden nicht angegriffen. Der Angriff begann, während die wichtigsten Märkte geschlossen waren.