Adyen und BCG Research finden heraus, dass eingebettete Zahlungen und Finanzdienstleistungen eine Chance von 185 Mrd. USD bieten - ein Anstieg von 25 % in zwei Jahren

Eingebettete Finanzdienstleistungen, die über den Zahlungsverkehr hinausgehen, sind heute ein entscheidender Wachstumsfaktor für Software-as-a-Service (SaaS)-Plattformen.

Weniger als 20 % des Marktes werden derzeit angesprochen, was bedeutet, dass es für Plattformen jetzt an der Zeit ist, diesen Umsatzpool anzuzapfen und die steigende Nachfrage der KMU zu befriedigen.

SaaS-Plattformen, in die Finanzprodukte eingebettet sind, werden ihre Einnahmen um das 3-4fache steigern.

SAN FRANCISCO, 28. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Adyen, die von führenden Unternehmen bevorzugte Plattform für Finanztechnologie, hat heute einen neuen Bericht mit der Boston Consulting Group (BCG) veröffentlicht, der eine bahnbrechende Marktchance für SaaS-Plattformen in Höhe von 185 Mrd. USD aufzeigt, was einen erheblichen Anstieg von 25 % seit 2022 bedeutet. Die BCG-Analyse zeigt, dass dieses Marktwachstum durch ein günstiges Zinsumfeld – aufgrund höherer Bankeinnahmen aus Konten – und eine allgemeine Ausweitung der Einnahmequellen im Bankensektor bedingt ist.

Parallel dazu hat sich die Nachfrage nach eingebetteten Finanzdienstleistungen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) – einem Sektor, der von traditionellen Finanzinstituten in der Regel nicht ausreichend bedient wird – weit über den Zahlungsverkehr hinaus ausgeweitet.1 Dies und die Expansion des Marktes eröffnen SaaS-Plattformen eine beträchtliche Chance, fortschrittlichere Finanzprodukte wie Geschäftskonten, Kredite und ausgegebene Karten in ihr Angebot einzubinden. Angesichts der üblichen Gewinnspannen bei diesen Produkten haben die meisten Plattformen die Möglichkeit, ihre derzeitigen Einnahmen um das Drei- bis Vierfache zu steigern.

„Die Einbettung von Finanzprodukten schafft ein Win-Win-Szenario: SaaS-Plattformen vertiefen die Beziehungen zu den Nutzern und erschließen neue Einnahmequellen, indem sie den übersehenen Finanzbedarf von KMUs decken", sagt Blake Breathitt, SVP Platforms & Financial Services bei Adyen. „Unsere Studie unterstreicht das Zeitfenster, in dem SaaS-Plattformen eingebettetes Finanzwesen nutzen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben oder den Anschluss zu verlieren. Es gibt hier eine immense Marktchance für SaaS-Plattformen, die in einer idealen Position sind, um diese innerhalb ihrer bestehenden Ökosysteme anzubieten."