Lithium-Baisse vor Wendepunkt?

Die Aktienkurse von Lithiumunternehmen ziehen wieder deutlich an – und zwar bei Produzenten ebenso wie bei einzelnen Explorern. Milliardenschwere Deals und Joint Ventures sowie die Aussicht auf tarifäre Maßnahmen nähren die Hoffnung auf ertragsstarke westliche Lieferketten.

Shanthar Pathmanathan, CEO des Lithiumexplorers Chariot Corp, erhält in diesen Tagen mehr Anfragen von Medien und Anlegern als sonst. Der Aktienkurs des auch in Frankfurt gelisteten australischen Unternehmens hat in den letzten 30 Tagen zwischenzeitlich um mehr als 75 % zugelegt.

Ausgangspunkt war eine Richtungsentscheidung des Managements um Pathmanathan. Beim Projekt „Black Mountain“ im US-Bundesstaat Wyoming wird das bisherige Ziel einer groß angelegten Ressource verschoben. Stattdessen steht nun die Prüfung der Durchführbarkeit der Einrichtung einer kleineren "Pilotmine" auf dem Plan.

Lithiumexplorer Chariot: Pilotminen-Plan beflügelt Aktienkurs

Für die Entscheidung gibt es mehrere Gründe. So halten die Geologen des Explorers Black Mountain aufgrund der Hinweise auf eine oberflächennahe Lithiummineralisierung für eine Pilotmine im Tagebau geeignet.

Außerdem kann Chariot die Pilotmine im Rahmen einer Kleinbergbaugenehmigung errichten. "Das gestraffte Verfahren reduziert den behördlichen Aufwand, vereinfacht die Umweltprüfungen und erleichtert eine schnelle und kapitaleffiziente Projektinitiierung", erläuterte das Unternehmen dazu im Rahmen einer Pressemitteilung.

In den kommenden Monaten plant Chariot den Abschluss des Phase-2-Bohrprogramms. Das Ziel der Bohrungen: Die schnelle und kosteneffiziente Definition einer Lithiumressource im kleinen Maßstab mit einem Vertrauensniveau der Kategorie "Angezeigt" nach JORC 2012-Standard.

Das Projekt soll sehr viel schneller als bislang geplant die Produktion erreichen – was bei Anlegern gut ankommt. Für das Bohrprogramm benötigt der Explorer frisches Kapital. Ende Oktober konnte das an der Börse mit gut 20 Mio. EUR bewertete Unternehmen bereits feste Zusagen für eine Platzierung von 8,09 Millionen neuen Aktien zu 0,20 AUD pro Aktie im Wert von 1,618 Millionen AUD vermelden. Auch institutionelle Investoren griffen zu - und das Management selbst.