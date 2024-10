Effizienz und Zufriedenheit steigen, aber fehlende Strategien und Infrastruktur bremsen das Potenzial (FOTO)

Frankfurt (ots) - Studie von BearingPoint unter 700 Führungskräften zum Einsatz

von Künstlicher Intelligenz: Unternehmen, die GenAI bereits im HR-Bereich

implementiert haben, verzeichnen deutliche Verbesserungen - jedoch bleiben

strategische Lücken, die adressiert werden müssen.



Die aktuelle Studie "AI-driven Transformation: Becoming an Augmented

Organization" von BearingPoint zeigt: Der Einsatz von Generative AI (GenAI) im

Personalwesen, insbesondere in den Bereichen Recruiting, Onboarding und

Personalentwicklung, erzielt bereits spürbare Verbesserungen bei Effizienz und

Mitarbeiterzufriedenheit. Unternehmen, die GenAI einsetzen, profitieren von

beschleunigten Recruiting-Prozessen, effizienter Erstellung von

Jobbeschreibungen und personalisierten Onboarding-Erfahrungen. Doch trotz dieser

positiven Entwicklungen offenbart die Studie auch, dass das Potenzial von GenAI

noch lange nicht ausgeschöpft wird. Fehlende Strategien zur KI-Integration,

Datenverfügbarkeit und unzureichende KI-Kompetenzen verhindern den nachhaltigen

Erfolg.







Asien befragt, um, im Hinblick auf eine Augmented Organization, die Fortschritte

und Hürden der HR-Transformation durch GenAI zu erfassen.



Die am häufigsten genannten Einsatzfelder für GenAI im Personalwesen sind laut

den Befragten:



1. Automatisierte Erstellung von Stellenbeschreibungen: GenAI generiert präzise

Stellenbeschreibungen, die auf die Anforderungen der Position und die

Qualifikationen der Bewerber abgestimmt sind.

2. Effiziente Kandidatensuche und -auswahl: GenAI filtert geeignete Kandidaten

aus einer Vielzahl von Bewerbungen heraus und erleichtert so die schnelle und

präzise Personalauswahl.

3. Personalisierte Onboarding-Pläne: GenAI erstellt maßgeschneiderte

Onboarding-Pläne, die auf die individuellen Stärken und Bedürfnisse der neuen

Mitarbeitenden abgestimmt sind.

4. Feedback-Sammlung und -Analyse: GenAI sammelt und analysiert

Mitarbeiterfeedback, um frühzeitig Verbesserungspotenziale und Trends zu

identifizieren.

5. Erfahrungs- und Verhaltensanalysen zur Verbesserung von HR-Entscheidungen:

GenAI wertet das Verhalten und die Erfahrungen der Mitarbeitenden aus, um

fundierte und datenbasierte Personalentscheidungen zu treffen.



Auf Basis der genannten Einsatzfelder berichten die Studienteilnehmer von

zahlreichen Verbesserungen: Ein zentraler Vorteil ist laut Aussage der befragten

Führungskräfte eine erhebliche Prozessoptimierung im Recruiting, die zu

schnelleren und effizienteren Einstellungen führt. Gleichzeitig ermöglicht die

automatisierte Erstellung von Stellenbeschreibungen laut Studie eine



