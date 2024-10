Dax startet freundlich - Ölpreis sinkt kräftig

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.520 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Volkswagen, Heidelberg Materials und Fresenius, am Ende Siemens Energy, Siemens Healthineers und Porsche.



"Für die Börsen gibt es zum Start in die neue Handelswoche jede Menge Nachrichten zu verarbeiten", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Es herrsche Erleichterung darüber, dass Israels Militärschlag gegen den Iran weniger heftig ausgefallen sei als befürchtet. "Zu dieser Erleichterung trägt auch bei, dass weder Ölfelder noch Atomanlagen Ziel des Vergeltungsschlages waren."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dr. Ing. h.c. F. Porsche! Long 64,84€ 0,36 × 14,70 Zum Produkt Short 73,34€ 0,57 × 14,69 Zum Produkt