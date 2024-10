Wacker Chemie betätigt Jahresziele - Quartal etwas unter Erwartungen

Bei einem Umsatzrückgang um 6 Prozent auf rund 1,43 Milliarden Euro blieb das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im dritten Quartal im Jahresvergleich mit 152 Millionen Euro stabil. Damit bleibt der MDax-Konzern aber etwas hinter der mittleren Markterwartung zurück. Unter dem Strich verdiente Wacker Chemie mit knapp 34 Millionen Euro ebenfalls in etwa so viel wie vor einem Jahr.

Auf den Konzernumsatz drückte ein schwächeres Solar-Polysilizium-Geschäft. Hier macht sich weiterhin eine zurückhaltende Nachfrage wegen des in den USA laufenden Anti-Dumping-Verfahrens gegen die Importe von Solarprodukten aus einigen südostasiatischen Ländern bemerkbar. Auch die Polymer-Sparte stand unter Druck. Die Polymere des Konzerns sind die Basis etwa für Klebstoffe, werden aber auch in Bodenbelägen, Farben und Beton beigemischt, um Eigenschaften zu verändern. Schwächelt die Bauwirtschaft, bekommt Wacker Chemie das zu spüren.

Gut liefen zuletzt das Geschäft mit Silikonen, das den Umsatz, vor allem aber den operativen Gewinn steigerte. Bereits im ersten Halbjahr hatte die Sparte von einer guten Nachfrage im Bereich Industrielacke, bei Beschichtungen und aus der Textilindustrie profitiert.

Alles in allem peilt Hartel für 2024 weiterhin für den Konzern weiterhin Erlöse von 6 bis 6,5 Milliarden Euro an. Der operative Konzerngewinn (Ebitda) soll in der oberen Hälfte der Spanne von 600 bis 800 Millionen Euro liegen - der Analystenkonsens lag zuletzt bereits bei 760 Millionen Euro.

Analyst Chetan Udeshi von der Bank JPMorgan sprach in einer ersten Reaktion von einem etwas vagen Konzernausblick. Das dürfte an den wohl starken Auftragsschwankungen liegen. Die Aktien von Wacker Chemie waren am Vormittag denn auch mit einem Minus von 0,9 Prozent auf 83,74 Euro unter den größten Verlierern im Index der mittelgroßen Werte. Der jüngste Druck auf die Papiere hält damit an. 2024 summieren sich der Verluste nun wieder auf fast 27 Prozent./mis/nas/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 27.455 auf TTMzero (28. Oktober 2024, 09:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -2,20 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,08 %. Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 4,35 Mrd.. Wacker Chemie zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9800 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 118,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Wacker Chemie Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +32,15 %/-44,74 % bedeutet.