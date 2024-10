Diese 15 Milliarden US-Dollar sollen Boeing jetzt retten!

Im abgelaufenen Quartal hat das Unternehmen einen Fehlbetrag in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Die Nettoverschuldung beläuft sich inzwischen auf 47 Milliarden US-Dollar, weswegen die Rating-Agentur S&P mit einem Downgrade der Kreditwürdigkeit auf "Schrott" gedroht hat .

15 Milliarden US-Dollar noch am Montag?

In dieser für das Unternehmen auch finanziell schwierigen Situation zieht Boeing nach Berichten von Bloomberg nun offenbar die Reißleine und besorgt sich mithilfe der Herausgabe neuer Aktien sowie der Emission von Wandelanleihen frisches Geld. Noch am Montag könnte das Unternehmen eine Maßnahme über 15 Milliarden US-Dollar in Aussicht stellen.

Erst vor kurzem hatte Boeing gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC angekündigt, Kapitalmaßnahmen mit einem Umfang von bis zu 25 Milliarden US-Dollar durchzuführen. Mit einer ersten Tranche soll offenbar zeitnah ernst gemacht werden, wie der Finanznachrichtendienstleister unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen berichtet hat.

Offenbar stehen nur noch die Details zur Klärung aus

Dass eine solche Maßnahme stattfinden wird, gilt als sicher. Bloomberg berichtete in der Nacht auf Montag jedoch, dass Umfang und Zeitpunkt noch nicht final festgelegt sind. Offenbar befinden sich Berater von Boeing noch in Gesprächen mit potenziellen Investoren.

Die könnten sich vor allem von der unverändert guten Auftragslage angezogen fühlen, denn trotz aller Schwierigkeiten verfügt der angeschlagene Flugzeugbauer über ein mit 511 Milliarden US-Dollar prall gefülltes Orderbuch – auch weil die Konkurrenten Airbus und Embraer ihre Produktionskapazitäten nicht schnell genug skalieren können, um Airlines eine rasche Alternative anzubieten.

Anleger reagieren gelassen, Schritt war erwartet worden

Die Aktie zeigt sich am Montagvormittag mit einem Minus von rund einem Prozent weitestgehend unbeeindruckt. Von der Tatsache, dass Boeing eine Kapitalerhöhung durchführt, dürften nur die wenigsten Anleger überrascht sein, nachdem bereits die Dokumente an die SEC einen solchen Schritt erwarten ließen.

Was jedoch noch für Bewegung sorgen könnte, wäre ein Platzierungspreis deutlich unter dem aktuellen Kursniveau. Hierfür müssen allerdings vorher die finalen Details bekannt gegeben werden.

Ein Einstieg in die Aktie ist aktuell aber ohnehin nicht ratsam, denn weder Chart noch die operative Entwicklung sprechen derzeit für einen raschen Turnaround. Sollte den Käufern eine Bodenbildung gelingen, dürfte diese Wochen und Monate andauern, was interessierten Anlegern ausreichend viel Einstiegsgelegenheiten bieten sollte.

Fazit: Aktie meiden und auf die Alternativen setzen!

Berichten von Bloomberg zufolge könnte Boeing noch am Montag eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen von bis zu 15 Milliarden US-Dollar bekannt geben. Eine solche Maßnahme ist von vielen Marktteilnehmern bereits erwartet worden, weswegen sich die Aktie kaum beeindruckt zeigt.

Ein Platzierungspreis deutlich unter dem aktuellen Kurs könnte noch einmal für Verkaufsdruck sorgen. So oder so sollten Anleger die Aktie jedoch meiden, bis sich das Chartbild und die Lage des Unternehmens aufgehellt hat.

Bis es so weit ist, dürften Investoren bei den Konkurrenten Airbus und Embraer besser aufgehoben sein, vor allem die Brasilianer machen derzeit auch operativ einen sehr starken Eindruck. Im Rüstungsbereich sind Lockheed Martin und Northrop Grumman zwei aussichtsreiche Alternativen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion