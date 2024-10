OTS KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank: Finanzierung für ... - Neun Windparks in drei Regionen - Umfangreiche Zulieferungen aus Deutschland Die KfW IPEX-Bank beteiligt sich federführend an einem weiteren großen Projekt der Energiewende in Europa. Es umfasst Lieferung, Installation, Inbetriebnahme und …