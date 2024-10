Trump Media: "Aktie könnte unter 20 USD fallen oder über 70 USD steigen"

Optionskontrakte könnten auch signalisieren, dass Händler "nicht erwarten, dass die Wahlergebnisse bis zum 8. November [dem Freitag nach dem Wahltag] vorliegen, sondern erst bis zum 15. November", fügte er hinzu.

Das Rennen zwischen Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump scheint laut der Website für Wahlanalysen 538 immer noch unentschieden zu sein. Im Jahr 2020 erklärte Associated Press Joe Biden am 7. November zum Sieger – vier Tage nachdem die Amerikaner zur Wahl gegangen waren.

Hale sagte weiter, die Korrelation zwischen dem Aktienkurs der Trump-Media-Aktie und den von Polymarket implizierten Gewinnchancen von Trump sei "unheimlich hoch". "Die DJT-Aktie ist ein Indikator für einen Sieg von Trump – meiner Meinung nach kann man das mit Sicherheit sagen", so Hale gegenüber Barron's.

Die Trump-Media-Aktien steigen am Montag vorbörslich um bis zu 8,7 Prozent auf 42,32 US-Dollar, nachdem sie am Freitag bereits um 11,44 Prozent zugelegt hatten. Die Aktie war nach dem Attentat auf den Ex-Präsidenten am 13. Juli in die Höhe geschossen und schloss am nächsten Handelstag bei 40,58 US-Dollar, ein Niveau, das nun übertroffen werden könnte, wenn die Gewinne anhalten.

Die Titel sind volatil. Derzeit befinden sie sich in einer Gewinnphase. Laut Dow Jones Market Data sind die Aktien seit ihrem Rekordtief von 12,15 US-Dollar am 23. September um 248 Prozent gestiegen. Allein im Oktober ist die Aktie um 163 Prozent gestiegen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Trump Media Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,75 % und einem Kurs von 41,58USD auf Nasdaq (28. Oktober 2024, 11:50 Uhr) gehandelt.