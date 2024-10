So schaffen Führungskräfte im Handwerk mehr Ressourcen für sich selbst (FOTO)

Schörfling am Attersee (ots) - In vielen Handwerksbetrieben, vor allem in KMU,

fühlen sich die Unternehmenseigentümer für alles verantwortlich. Das führt dazu,

dass sie die meisten Aufgaben selbst übernehmen und nur wenig Zeit für sich

selbst haben - geschweige denn für Privates. Familie, Freizeit oder Erholung

bleiben hierbei auf der Strecke. Dies steigert den Stress und Druck ins

Unermessliche und sorgt auf Dauer für unterschiedliche Probleme.



Insbesondere der Fachkräftemangel verschärft das Problem seit den letzten Jahren

zusehends. Es existieren jedoch Wege und Strategien, mit denen es möglich ist,

die Belastungen der Führungsebene in kleinen und mittelständischen

Handwerksunternehmen zu reduzieren. Durch das Abgeben von Aufgaben und

Verantwortungen sowie die effizientere Strukturierung von Prozessen gelingt es

Führungskräften, Kapazitäten freizusetzen und so den Stress zu verringern.









Ein enormer Zeitfresser sind die täglichen Abläufe im Betrieb. Viele Unternehmer

betreuen operative Prozesse und Themen, weil dies seit jeher so gehandhabt wurde

- und das, obwohl diese an anderer Stelle deutlich sinnvoller zugeordnet wären.

Nicht selten führt das dazu, dass der Chef eines Handwerksbetriebs nicht nur

während der regulären Arbeitszeiten im Unternehmen anzutreffen ist, sondern auch

Wochenenden und Feiertage opfert. Oftmals auch, weil er gerade dann die Ruhe

hat, Aufgaben ungestört abzuarbeiten.



Um Ressourcen, Zeit und Energie richtig einzusetzen, sollten Führungskräfte dort

ansetzen, wo der größte Einfluss auf den Unternehmenserfolg erzielt werden kann.

Dies sind eher strategische Themen und nicht das operative Tagesgeschäft. Daher

empfiehlt es sich, dass Geschäftsführer die Alltagsdinge untergeordneten Stellen

überlassen, Aufgaben delegieren und eine Hierarchie aufbauen, die klare

Zuständigkeiten in der Belegschaft zuweist. Wenn Prozesse und Verantwortungen

transparent benannt und zugeordnet sind, erfolgen die Abläufe deutlich

reibungsloser, und zwar auch in Abwesenheit des Vorgesetzten. Hierzu gehört

auch, Entscheidungsbefugnisse abzugeben und die dafür nötigen Kompetenzen bei

den Mitarbeitern sicherzustellen, zum Beispiel über Schulungen und

Weiterbildungen. Eine klare Hierarchie mit Abteilungs-, Bereichs-, Betriebs- und

Projektleitern schafft eine deutliche Entlastung auf der oberen Führungsebene.



Optimierung von Prozessen und Abläufen



Ein hohes Optimierungspotenzial besteht im Handwerk oftmals auf der

Prozessebene. Durch die transparente Darstellung von Prozessen und Abläufen

lässt sich hier vieles verbessern und reibungsloser gestalten. Besonders bei Seite 2 ► Seite 1 von 2



