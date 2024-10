1. Weltraumsymposium in Ottobrunn bei München Warum Deutschland für seine nationale Sicherheit den Blick nach oben richten muss Der Wettlauf ins All hat in den vergangenen Jahren wieder deutlich an Tempo gewonnen. Doch anders als früher geht es nicht mehr darum, Flaggen zu hissen, sondern unsere Lebensweise zu schützen. Denn ein Angriff auf die für Deutschland relevanten …