Allspring Global Investments legt einen Global Income UCITS Fund auf

London (ots/PRNewswire) - Allspring Global Investments (Allspring), ein globaler

Vermögensverwalter mit Assets von 590 Milliarden US-Dollar*, freut sich, die

Auflegung des Allspring (Lux) Worldwide Fund - Global Income Fund bekannt zu

geben. Mit diesem neuen Fonds bietet Allspring insgesamt 18 Luxemburger UCITS

Fonds an.



Allspring ist ein führender Anbieter von aktiven festverzinslichen Anlagen. Der

neue sektorübergreifende Rentenfonds trägt der gestiegenen Nachfrage von

Anlegern in Großbritannien, Kontinentaleuropa und Asien Rechnung.





Der Allspring Global Income Fund wird von Janet Rilling, Noah Wise, ChristopherKauffman, Michael Schueller, Michal Stanczyk und Sarah Harrison verwaltet. DasTeam bietet den Anlegern mit durchschnittlich 23 Jahren professionellerAnlageerfahrung und einem verwalteten Vermögen von 25 Mrd. US-Dollar einumfassendes Branchenwissen.Der neue Fonds basiert auf der bewährten Income Plus Strategie von Allspring,die bisher ausschließlich institutionellen Anlegern und als US-Publikumsfondszur Verfügung stand.Der Anlageansatz zielt auf attraktive Erträge und Gesamtrenditen durch einedynamische Kapitalallokation im globalen Rentenuniversum ab. Die Strategiebietet die Flexibilität in Staatsanleihen, verbriefte Anleihen,Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen und Anleihen ausSchwellenländern zu investieren. Dieser Fonds wird als SFDR Artikel 8 aufgelegtund fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, hat aber kein nachhaltigesAnlageziel.Der Fonds ist für den Vertrieb in Luxemburg und Großbritannien zugelassen undwird derzeit in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich,Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Portugal, Spanien,Schweden, der Schweiz, Hongkong, Singapur und Südkorea registriert.Andy Sowerby, Leiter der International Client Group bei Allspring, kommentierte:"Dies ist eine rechtzeitige und wichtige Markteinführung, da wir dieUCITS-Palette von Allspring weiter ausbauen, um den Bedürfnissen unsererglobalen Kunden gerecht zu werden. Wir sind ein führender Anbieter von Lösungenfür festverzinsliche Wertpapiere und sehen in der Auflegung des Allspring GlobalIncome Fund ein Flaggschiff, das unseren Kunden helfen kann, sich auf denkomplexen und schnelllebigen Märkten für festverzinsliche Wertpapierezurechtzufinden."Sarah Harrison, Senior Portfoliomanagerin, sagte: "Wir setzen strategisch aufeine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren, um Alpha aus der