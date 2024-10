Flächendeckende Warnstreiks für mehr Kaufkraft

GAP-Minder schrieb 26.10.24, 16:33

Wie sagte schon einst John M. Keynes: On the long run we are all dead.

VW wird zu alten Tugenden (Qualität, Kundenorientierung) zurückfinden und dann läuft es auch wieder mit dem Absatz. Die gerade gefahrenen Autos werden ja auch nicht jünger…