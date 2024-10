Warnstreiks in der bayerischen Autoindustrie Nach Ende der Friedenspflicht beginnt in der Metall- und Elektroindustrie ab Mitternacht bundesweit eine Welle von Warnstreiks. In Bayern hat die IG Metall die Nachtschichten in 14 Betrieben zu Aktionen aufgerufen, im Laufe des Tages kommen weitere …