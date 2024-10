E-Mobilität: Die nächste Rally? Stromer von Tesla, BYD und NIO gesucht. VW, Mercedes, QuantumScape und Globe Metals & Mining im Fokus

Wenn man den Zahlen von Tesla glauben darf, denn geht die E-Mobilität in eine neue Runde. Neben dem Branchen-Pionier sind aber wohl besonders chinesische Mobile stark im Fokus. Denn sie sind deutlich günstiger und setzen auch in Sachen Technik und Innovation neue Maßstäbe. In der vergangenen Woche hat der Pariser Autosalon seine Pforten geschlossen. Die wichtige Branchenmesse zeigte eindrucksvoll den wachsenden Einfluss chinesischer Autobauer wie z.B. des Herstellers „Build Your Dreams (BYD)“ auf den europäischen Markt. Zwar haben sich die Absatzzahlen wegen der abwärts gerichteten Konjunkturlage zuletzt schwächer entwickelt, Branchenexperten erwarten aber mit dem Jahreswechsel neue staatliche Förderungen, um das Geschäft mit den „umweltgerechten Mobilen“ anzuheizen. Vieles steht und fällt aber auch mit der anstehenden US-Wahl. Ein Sieg von Kamala Harris würde die Wahrscheinlichkeit für die Fortführung der ökologisch orientierten Politik Bidens sicher erhöhen. Wo liegen die Chancen für Anleger?

Pariser Autosalon – Die chinesische Dominanz ist auffällig

Europäische Anleger folgen Warren Buffett und investieren seit Jahren massiv in BYD (FRA: BYD; WKN: A0M4W9; ISIN: CNE100000296). Das Unternehmen setzt mit seinen innovativen Technologien und kurzen Produktzyklen europäische Konzerne wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz massiv unter Druck. Seit seiner Gründung 1995 hat sich BYD von einem Batteriehersteller zu einem globalen Giganten im Bereich der Elektromobilität entwickelt. Mit der Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette, einschließlich der Batterieproduktion, hat sich das Unternehmen damit einen strategischen Vorteil im Bereich der Elektrofahrzeuge aufgebaut. Die eigenentwickelte „Blade-Battery“ zählt heute zu den modernsten Aggregaten auf dem Speichermarkt. Während europäische Hersteller versuchen, mit diesen technologischen Fortschritten Schritt zu halten, bleiben sie in vielen Bereichen, insbesondere bei Softwarelösungen und der Fahrzeugkonnektivität, im Rückstand.

Auf der anderen Seite versucht die Europäische Union, den zunehmenden Import von chinesischen Elektrofahrzeugen durch die Einführung von Zöllen zu bremsen, um die heimische Autoindustrie zu schützen. Ein zweischneidiges Schwert, denn viele Unternehmen befürchten, dass China im Gegenzug den Marktzugang für Hersteller aus der EU einschränken könnte. Besonders trifft es dabei deutsche Premium-Hersteller, die stark auf den chinesischen Markt angewiesen sind. Die Regierung in Beijing fordert inländische Automobilhersteller als Reaktion auf EU auf, die Expansion in Europa wegen der anhaltenden Zollstreitigkeiten zu stoppen, berichtete zuletzt die US-Nachrichtenagentur Bloomberg. Eine langjährig gut laufende Handelsbeziehung wird durch diese Protektionsmaßnahmen belastet.