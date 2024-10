Tesla-Kursexplosion blutet Shortseller aus!

Tipp aus der Redaktion: Der KI-Markt wird nach Schätzungen von Experten bis 2032 auf ein Volumen von 1,3 Billionen US-Dollar anwachsen. Davon könnten nach dem Sensationserfolg von Nvidia vor allem Titel aus der zweiten Reihe profitieren. Welche das sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Kursexplosion blutet Shortseller aus

Wie der Finanzdienstleister Bloomberg unter Berufung auf S3 Partners, einem auf Leerverkaufsdaten spezialisierten Research-Haus, berichtet hat, sind Tesla-Shortsellern in den vergangenen Tagen Verluste in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar entstanden.

Bei diesen handelt es sich zwar überwiegend noch um Buchverluste, also nicht realisierte Wertminderungen. Sollte der Anstieg der Tesla-Aktie jedoch anhalten, dürfte die Nervosität und damit auch die Neigung, die Positionen zu schließen, steigen.

Umso mehr, als dass die Aktie inzwischen an einem wichtigen Widerstandsbereich angelangt ist, dessen Überschreiten für einen weiteren Rallye-Impuls sorgen könnte. Denn mit den in der vergangenen Woche verzeichneten Kursgewinnen hat sich das Chartbild der Aktie deutlich aufgehellt.

Leerverkaufsquote sinkt immer weiter

Für viele Shortseller dürfte die jüngste Kursentwicklung auch deshalb besonders schmerzhaft sein, weil die Leerverkaufspositionen laut S3 Partners zuvor mit Buchgewinnen von 1,7 Milliarden US-Dollar notierten. Daraus ist nach dem 3,5 Milliarden US-Dollar schweren Umschwung nun ein Verlust von 1,8 Milliarden US-Dollar entstanden.

Aufgrund ihrer hohen, fundamental nicht zu erklärenden Bewertung ist Tesla ein beliebtes Ziel von sich auf der Short-Seite engagierenden Hedgefonds. In den vergangenen Jahren ist die Leerverkaufsquote allerdings immer weiter gesunken. Zuletzt waren nach den Daten von S3 Partners nur noch 2,9 Prozent aller Anteile leerverkauft, was einen historischen Tiefstand darstellt.

Fazit: Kleiner Short-Squeeze möglich, der rechtfertigt aber keinen Einstieg

Leerverkäufer haben sich in der Tesla-Aktie einmal mehr kräftig die Finger verbrannt. Die Kursexplosion in der vergangenen Woche führte dazu, dass alle in diesem Jahr erzielten Buchgewinne in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar zunichte gemacht wurden und in den Büchern der Shortseller jetzt ein Verlust von 1,8 Milliarden US-Dollar steht.

Sollte der Höhenflug der Aktie anhalten, wofür aus technischer Perspektive durchaus Potenzial besteht, könnte der Druck auf die Shorties wachsen, ihre Positionen zu schließen, was die Rallye weiter anheizen und zu einem kurzfristigen Short-Squeeze führen könnte.

Wer bereits in Tesla investiert ist, lässt seine Gewinne vorerst laufen, sollte sich bei Schwäche aber für Gewinnmitnahmen bereithalten. Anleger ohne eigene Anteile lassen die Aktie aufgrund ihrer horrenden Bewertung liegen und setzen lieber auf Konkurrenten wie BYD oder Li Auto, der seine Quartalszahlen voraussichtlich am kommenden Donnerstag präsentieren wird.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

