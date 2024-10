LKPF Laser & Electronics SE (von Montega AG): Halten

Szymaniak schrieb 07.02.24, 22:20

LPKF ist ebenso wie Plug Power und besonders Bayer unter Privatanlegern äußerst beliebt. Warum?



Ein Grund könnte sein, dass alle drei häufig Thema in populären Finanzmagazinen sind und in der Regel als chancenreich eingestuft werden. Die Kurse sind tief gefallen, sie arbeiten in interessanten Geschäftsfeldern und erscheinen günstig. Nur haben die erdrutschartigen Notierungen natürlich Hintergründe. Bei Bayer sind es die exorbitanten Schadensersatzklagen, bei PP hängt die Finanzlage am seidenen Faden und immer neue Kapitalerhöhungen verwässern den Kurs, während LPKF auf den Durchbruch seiner LIDE-Technologie setzt. Das sind beträchtliche Belastungsfaktoren, die im Falle von Bayer und PP noch länger anhalten werden.

Hinzu kommt ein psychologischer Faktor, der sogenannte "Ankereffekt". Wenn ein aussichtsreiches Unternehmen eine tiefe Marktkapitalisierung aufweist, glauben viele, dass eine deutliche Trendwende erfolgen müsste und sich der Einsatz damit vervielfältigt. Oftmals ein Irrtum, denn Managementfehler und strategische Fehleinschätzungen sind schwer zu korrigieren. sie kosten Vertrauen, Geld und Zeit. W. Buffett hat in seinen ersten Jahren als Investor gemäß den Grundsätzen seines Lehrers B. Graham vornehmlich schwer abgestürzte Werte gekauft, mit unterschiedlichem Erfolg. Erst sein späterer Freund Ch. Munger überzeugte ihn davon, eher hervorragende Unternehmen zu einem guten Preis zu kaufen, mit deutlich größerem Erfolg.



Dass spricht jetzt nicht grundsätzlich gegen Bayer, Plug Power oder LPKF, wenn man sich der hohen Risiken bewußt bleibt. Ruhigere Positionen könnten einen Ausgleich im Portfolio bilden. Bei LPKF sehe ich die Aussichten noch am besten. Die Firma ist ein extrem zyklisches Geschäft gewohnt, die Finanzausstattung erstaunlich gut (da gibt es im Maschinenbau ganz andere Fälle), und die Technologie immer wieder state of the art. Da wäre ich sehr gelassen, zumindest könnte man den Bilanztag am 21.03. abwarten.