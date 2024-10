Fachkräftemangel im Handwerk? / Experte verrät, warum fehlende Fachkräfte oft ein hausgemachtes Problem sind (FOTO)

Hannover (ots) - Kaum eine Branche ist so stark vom Fachkräftemangel betroffen

wie das Handwerk. In nahezu allen Gewerken fehlt das nötige Personal, um der

zunehmenden Auftragsmenge gewachsen zu sein. Dies führt zur übermäßigen

Belastung der vorhandenen Mitarbeiter, im äußersten Fall können Aufträge nicht

bearbeitet werden.



Es gibt ganz unterschiedliche Gründe für den Personalmangel im Handwerk. Nicht

nur der demografische Wandel ist hierfür verantwortlich. Einige Ursachen liegen

in den unzureichenden Strukturen und Angeboten der Betriebe selbst und lassen

sich durchaus beseitigen. Unternehmen, die dauerhaft bestehen wollen, kommen

nicht umhin, Kandidaten aktiv anzusprechen und attraktive Bedingungen zu bieten,

um sich für die Zukunft zu rüsten. Wie dies gelingen kann, legt der folgende

Beitrag detailliert dar.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Alphabet Aktie Beiträge: 868 Beiträge:

Gründe und Auswirkungen der Nachwuchsprobleme im HandwerkEs gibt verschiedene Faktoren, die die Rekrutierung von Fachkräften inHandwerksbetrieben erschweren. Nicht selten beginnt dies bereits mit negativenBewertungen auf Google, denn Jobsuchende informieren sich vor allem dort.Schlechte Bewertungen wirken abschreckend, auch wenn sie aus Kunden- und nichtaus Bewerbersicht verfasst sind, und da qualifizierte Arbeitskräfte heutzutagedie Auswahl haben, wenden sie sich dann schnell einem anderen Unternehmen zu.Darüber hinaus ist die eigene Bekanntheit, vor allem in der eigenen Region, einwichtiger Punkt. Unternehmen schätzen ihren Bekanntheitsgrad nicht selten höherein, als er tatsächlich ist. Hierfür reicht es nicht, lediglich eine guteWebseite aufzubauen, denn Bewerber müssen diese erst einmal finden und aufsuchenwollen. Daher gilt es, positive Aufmerksamkeit zu erzielen und potenzielleKandidaten zu animieren, sich mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Dasfunktioniert unter anderem durch eine aktive Präsenz in den sozialen Medien,etwa über Kampagnen.Bewerberquote erhöhen durch Kommunikation von MitarbeiterbenefitsUm Kandidaten zu begeistern, ist außerdem eine gute Kommunikationsstrategieerforderlich, die nicht nur die fachlichen Anforderungen rund um eineausgeschriebene Stelle hervorhebt, sondern auch die Vorteile für denpotenziellen Mitarbeiter transparent aufzeigt. Viele Unternehmen bieten bereitszahlreiche Benefits, kommunizieren sie jedoch nicht ausreichend. Dabei kann dieseinen eklatanten Unterschied bewirken. Entwicklungschancen für Handwerker, einegute Work-Life-Balance und attraktive sowie zuverlässige Gehaltszahlungengehören in vielen Betrieben des Handwerks bereits jetzt zum Repertoire. Wer esversteht, dies zu kommunizieren und zudem den richtigen Personenkreis zuadressieren, verbessert seine Chancen auf eine zeitnahe Besetzung vonausgeschriebenen Stellen um ein Vielfaches.Reibungsloser und niedrigschwelliger BewerbungsprozessFür die Ansprache von Kandidaten ist es ratsam, die Kontaktanbahnung möglichstunkompliziert zu gestalten. Langwierige, komplexe Bewerbungsverfahren schreckenab. Um so viele Bewerber wie möglich zu animieren, Kontakt aufzunehmen,empfiehlt es sich, in der Stellenausschreibung erst einmal nur die nötigstenInformationen einzufordern. Die Zeiten, in denen sofort umfangreiche Dokumentewie Lebenslauf, Anschreiben und Zeugniskopien eingereicht werden mussten,gehören längst der Vergangenheit an. Die Praxis zeigt: Wer eine einfacheKontaktierung ermöglicht, erhält deutlich mehr Rückmeldungen. Wichtige Dokumentelassen sich dann problemlos im nächsten Schritt nachreichen, wenn das Interessedes Kandidaten bereits geweckt ist.Gleiches gilt für das erste persönliche Kennenlernen. Dabei macht es wenig Sinn,mit der Tür ins Haus zu fallen und beispielsweise direkt einZwei-Tage-Probearbeiten einzufordern. Sinnvoller ist es, zunächst ein kurzesKennenlernen via Telefon oder Video-Call zu machen. So können Unternehmen direkteinschätzen, ob sie und der Kandidat zueinanderpassen. Ein Probearbeiten kanndann im zweiten Schritt erfolgen. Wichtig ist: All dies erfordert dieInvestition von Zeit und Geld. Dafür bieten solche Recruiting-Maßnahmenlangfristig wirtschaftliche Vorteile im Wettbewerb.Über die A&M:Marvin Flenche und Alexander Thieme sind die Gründer der A&M UnternehmerberatungGmbH. Die Agentur hat sich auf Fachfirmen rund ums Haus spezialisiert undermöglicht Unternehmen mit Hilfe von Onlinemarketing, Planbarkeit und Wachstumdurch mehr Kundenanfragen und qualifizierte Mitarbeiter. Weiter Informationenüber: https://www.am-beratung.dePressekontakt:A&M Unternehmerberatung GmbHhttps://www.am-beratung.deAlexander Thieme & Marvin FlencheE-Mail: mailto:kontakt@am-beratung.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/157452/5896222OTS: A&M Unternehmerberatung GmbH