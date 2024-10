Berentzen-Gruppe AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Berentzen-Gruppe AG

Deutliche Margenverbesserungen prägen auch Neunmonatszahlen

Die Berentzen-Gruppe AG hat am 23. Oktober den Neunmonatsbericht präsentiert und die Anfang August angehobene Jahresprognose bekräftigt.

Auch Q3-Ergebnisse von Abgabepreiserhöhungen und positiven Materialpreiseffekten geprägt: Während die Konzernumsätze zwischen Januar und September mit 133,5 Mio. EUR um 0,8% unter dem Vorjahreswert von 134,6 Mio. EUR lagen (Q3: -0,4% yoy), erhöhte sich das adjustierte Konzern-EBITDA von 11,2 Mio. EUR auf 14,1 Mio. EUR. Das um Sondereffekte bereinigte EBIT kletterte von 5,0 Mio. EUR auf 7,6 Mio. EUR, was einer EBIT-Marge von 5,6% entspricht. Wertberichtigungen in Höhe von 3,5 Mio. EUR, die im Zusammenhang mit der Veräußerung des Standortes Grüneberg vorgenommen werden mussten, sind in diesen Zahlen jedoch ebenso wenig berücksichtigt, wie 1,1 Mio. EUR an Transaktionsaufwendungen, die im Zuge des Verkaufsprozesses angefallen sind. Die bereits in Q2 gezeigte positive Ergebnisdynamik setzte sich in Q3 fort. Höhere Abgabepreise und rückläufige Materialkosten führten zu einem Anstieg des bereinigten EBIT von 1,7 Mio. EUR auf 2,5 Mio. EUR und einer (bereinigten) EBIT-Marge von etwa 5,5% nach 3,7% im Vorjahreszeitraum.

Sparten mit Licht und Schatten bei Erlösentwicklung: Die Segmente, für die lediglich Umsatzzahlen veröffentlicht wurden, zeichnen noch ein gemischtes Bild, weisen aber eine spürbare unterjährige Dynamik auf. So sanken die Erlöse mit Mineralwässern und Erfrischungsgetränken nach neun Monaten um 4,2% yoy auf 33,3 Mio. EUR (H1/24 vs. H1/23: -7,5% yoy). Die eingangs beschriebenen positiven Effekte aus Preiserhöhungen konnten die rückläufigen Absatzmengen in der Neunmonatsbetrachtung noch nicht vollständig kompensieren. In Q3 ergibt sich jedoch bereits ein Umsatzzuwachs für den Bereich alkoholfreie Getränke von 2,2% yoy auf 12,2 Mio. EUR, der getragen wird durch die Marke Mio Mio (+5,9% yoy auf 6,0 Mio. EUR). Weniger erfreulich präsentierte sich das Segment Spirituosen, wo die gute Entwicklung der Marke Berentzen (9M/24: +9,3% yoyauf 12,6 Mio. EUR) von weiteren Einbußen der Marke Puschkin (-22,3% yoy auf 5,0 Mio. EUR) überkompensiert wurde, so dass letztlich auf Spartenebene ein Rückgang von 1,7% yoy zu Buche steht.



Guidance für 2024 bestätigt: Die erst im August angehobenen Jahresprognosen wurden bekräftigt. Bei Erlösen von 185 Mio. bis 195 Mio. EUR soll das bereinigte EBITDA zwischen 18,0 Mio. EUR und 20,0 Mio. EUR liegen. Das bereingte EBIT wird unter Ausklammerung der mit dem Verkauf von Grüneberg in Zusammenhang stehenden Sondereffekte von 4,9 Mio. EUR zwischen 9,0 Mio. und 11,0 Mio. EUR (9M/24: 7,6 Mio. EUR) erwartet. Angesichts der Schwäche bei Puschkin reduzieren wir unsere Schätzungen marginal und erwarten die Erlöse am unteren Rand, das bereinigte EBIT aber weiterhin in der oberen Hälfte der jeweils angegebenen Guidance (MONe: 10,2 Mio. EUR).



Fazit: Die Neunmonatsresultate sind u.E. deutlich besser als es die Reaktion der Aktie im Nachgang der Veröffentlichung vermuten lässt. So profitieren die Ergebnisse stark von den durchgesetzten Preiserhöhungen und rückläufigen Materialkosten. Darüber hinaus zeigen sich aber auch in der Umsatzbetrachtung im Quartalsvergleich bereits deutliche Lichtblicke bei den Marken Berentzen und Mio Mio. Davon ausgehend, dass sich mit Blick auf den Gewöhnunsgeffekt der Konsumenten an gestiegene Preise künftig auch wieder höhere Absatzmengen erzielen lassen, erwarten wir für 2025ff einen spürbaren Erlösanstieg bei gleichzeitig verbesserten Margen.

Wir bestätigen die Kaufenempfehlung und das Kursziel von 10,00 EUR

