GEERS kooperiert mit PAYBACK (FOTO)

Dortmund, München (ots) - GEERS, Deutschlands Nummer 1 bei Hörakustikern, ist

neuer PAYBACK Partner. In mehr als 750 GEERS Fachgeschäften in Deutschland

erhalten die Kundinnen und Kunden nicht nur optimale, individuell angepasste

Hörlösungen und erstklassige Beratung, sondern auch PAYBACK Punkte. Über

Promotion-Maßnahmen sowie Coupons haben Kundinnen und Kunden von GEERS außerdem

die Möglichkeit, Extra-Punkte zu sammeln.



"Als Deutschlands Nummer 1 bei Hörakustikern verfolgen wir seit 70 Jahren die

Mission, unseren Kundinnen und Kunden qualitativ hochwertige, innovative

Hörlösungen sowie ein herausragendes Beratungs- und Serviceangebot zu

ermöglichen. Die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden steht bei uns an

erster Stelle und wir freuen uns, ihnen durch die Partnerschaft mit dem

führenden deutschen Bonusprogramm PAYBACK ein noch attraktiveres

Einkaufserlebnis zu bieten", erklärt Christian Lehmkuhl, Chief Executive Officer

von GEERS.





"Die Zusammenarbeit mit GEERS unterstreicht unser Engagement, das Leben vielerMillionen PAYBACK Kundinnen und Kunden zu bereichern, noch einfacher und besserzu machen, indem wir ihnen zu erstklassigen Lösungen für Hörbedürfnisse PAYBACKPunkte und exklusive Vorteile on top bieten", so Florian Wolfframm von derPAYBACK Geschäftsleitung.Seit über 70 Jahren unterstützt GEERS Menschen mit Hörminderung auf ihrem Wegzurück zum guten Hören und mehr Lebensqualität. Als Teil von Sonova AudiologicalCare, welche die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Medizin undWissenschaft stetig ausbaut, hat GEERS Zugang zu den neuestenForschungsergebnissen in der Hörakustik. Zusammen mit dem Engagement seiner2.200 Mitarbeitenden garantiert das Traditionsunternehmen aus Dortmund damit füroptimale, individuell angepasste Hörlösungen und ist kompetenter Ansprechpartnerfür alle Fragen rund um das Thema Hörgesundheit.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über31 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten vonrund 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm -viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einenerheblichen Betrag pro Jahr. 94 Prozent der gesammelten Punkte werden wiedereingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Diepraktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen,Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von über 12,5 MillionenNutzerinnen und Nutzern verwendet und wurde mehrfach für ihren Mehrwert und dieeinfache und sichere Nutzung im Alltag ausgezeichnet, zuletzt erhielt sie dieEhrung als "kundenfreundlichste App 2024". Die PAYBACK GROUP ist 18facher "TopEmployer".Über GEERS:GEERS begleitet seit 70 Jahren Menschen mit Hörminderung auf dem Weg zurück zumguten Hören. Der Hörakustik-Spezialist bietet seinen Kunden moderne undqualitativ hochwertige Hörlösungen sowie ein herausragendes Beratungs- undServiceangebot. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Medizinern undWissenschaftlern, die Entwicklung neuer Anpassverfahren und die Einrichtung vonspezialisierten Kinderhörzentren trägt GEERS dazu bei, die Lebensqualität vonMenschen mit Hörminderung zu verbessern.GEERS ist eine Marke der Sonova Retail Deutschland GmbH mit Sitz in Dortmund undTeil von Sonova Audiological Care, das über eines der weltweit größtenFilialnetze in der Branche verfügt und seinen Kunden erstklassigen Service undExpertise mit den technologisch fortschrittlichsten Lösungen bietet. Mit rund750 audiologischen Fachgeschäften und rund 2.200 Mitarbeitenden ist GEERS derführende Hörakustiker in Deutschland.Medienkontakt:Nina Purtscher-GrassTel.: 0172 94 30 713E-Mail: mailto:nina.purtscher@PAYBACK.net, mailto:presse@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/102404/5896255OTS: PAYBACK GmbH