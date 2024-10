Deutsche Börse: Top-Performer im DAX

Der Titel zählt zu den besten DAX-Werten. In den letzten zwölf Monaten liegt die Aktie mit 40% im Plus. Die Deutsche Börse liefert schon seit Jahren eine stabile und hohe Performance. Seit der Jahrtausendwende beträgt der Kursgewinn mehr als 1.000%. Im dritten Quartal stiegen die Nettoerlöse um 18% auf etwas mehr als 1,4 Milliarden Euro. Die Hälfte des Wachstums ging auf die Übernahme des dänischen Softwareanbieters Simcorp zurück. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog um 17% auf 802 Millionen Euro an. Unter dem Strich stieg der Gewinn um 11% auf 445 Millionen.

Wegen des guten Geschäftsverlaufs zieht Stephan Leithner, der neue CEO, die Umsatz- und Gewinnprognose an. Danach sollen 2024 die Nettoerlöse 5,8 Milliarden erreichen, zuvor waren 5,6 Milliarden in Aussicht gestellt worden. Das Ebit soll mit 3,3 bis 3,4 Milliarden höher ausfallen als gedacht. Bislang lag die Meßlatte bei mehr als 3,2 Milliarden. Interessanter noch die Wachstumsaussichten bis Ende 2026. Bis dahin sollen die Nettoerlöse auf 6,4 Milliarden steigen, was einem durchschnittlichen jährlichen organischen Wachstum von 7% entspricht.

Die Deutsche Börse profitiert von der jahrelangen Börsen-Hausse: Die Folge sind hohe Umsätze mit Aktien, Renten, Zinspapieren, Rohstoffe, Derivate oder Edelmetalle. Beeindruckend ist beispielsweise die Gold-Rallye, die schon mehr als zehn Jahre dauert, in der sich der Goldpreis mehr als verdoppelt hat. Interessant sind auch Spekulationen in Industriemetallen oder Rohstoffen. Auch die steigenden Zinsen beflügeln das Geschäft. Das höhere Zinsniveau verschafft dem Börsenbetreiber bessere Geschäfte. Die neue Sparte Software Solutions soll für Wachstum sorgen. Bis Ende 2026 sollen die jährlich wiederkehrenden Erlöse in diesem Segment im Schnitt 13 bis 18% pro Jahr wachsen. Im dritten Quartal wurden allerdings nur 11% erreicht. Mit der Übernahme der dänischen Spezialsoftwarefirma Simcorp soll bereits die Hälfte der Umsätze in diesem Segment erzielt worden sein. Die Bewertung ist gerechtfertigt, das KGV rund 20, die Dividendenrendite knapp 2%.