Dieser Tesla-Zulieferer begeistert heute den Markt!

Neben den europäischen Herstellern STMicroelectronics und Infineon ist das US-Halbleiterunternehmen ON Semiconductor ein wichtiger Player in dieser Nische. Der Konzern beliefert unter anderem auch E-Fahrzeughersteller Tesla und hatte in den vergangenen Jahren hohen Anteil an dessen Erfolg.

Sogenannte Siliziumkarbid-Halbleiter spielen in zahlreichen Zukunftsbranchen eine wichtige Rolle. Da sie eine hohe Leitfähigkeit mit Verschleißresistenz verbinden, kommen sie vor allem bei mechanischen anspruchsvollen Anwendungen zum Einsatz, etwa in E-Fahrzeugen, Industrierobotern und Windkraftanlagen.

Industrie- und Automobilkrise hinterlässt Spuren

Die weltweite, vor allem durch Chinas Wachstumsschwäche ausgelöste Krise in der verarbeitenden Industrie hat ihre Spuren allerdings auch in der Geschäftsentwicklung von ON Semiconductor hinterlassen, in den vergangenen Quartalen stagnierten oder sanken die Erlöse sogar. Das ist auch im vergangenen Quartal der Fall gewesen. Allerdings nicht so stark wie befürchtet, wie die am Montagmittag vorgelegten Zahlen des Unternehmens beweisen.

Demnach fiel der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 19,3 Prozent auf 1,76 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen allerdings um 10 Millionen US-Dollar übertroffen werden. Beim Gewinn pro Aktie konnte das Unternehmen mit 0,99 US-Dollar ein um 2 Cent über den Schätzungen liegendes Ergebnis präsentieren.

Margenrückgang belastet Ertragslage

Im Jahr zuvor waren es noch 1,39 US-Dollar je Anteilsschein. Die überproportional hohen Einbußen beim Gewinn zeigen, dass neben den Erlösen auch die Konzernmargen rückläufig waren. Die bereinigte Bruttomarge sank um 180 Basispunkte auf 45,5 Prozent. Noch härter hat es mit einem Rückgang um 4,4 Prozentpunkte aber die operative Marge getroffen, die bei 28,2 Prozent landete.

Insgesamt erzielte das Unternehmen einen auf die Anteilseigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von knapp 424 Millionen US-Dollar. Vor einem Jahr waren es noch gut 610 Millionen US-Dollar. Das reflektiert einerseits das anhaltend schwierige Umfeld, andererseits aber auch die Fähigkeiten des Unternehmens, profitabel zu bleiben.

Management stellt Stabilisierung der Nachfrage in Aussicht

In seiner Pressemitteilung stellte ON Semiconductor für das kommende Quartal einen Erlös in Höhe von 1,76 Milliarden US-Dollar (Midpoint-Guidance) in Aussicht. Der Gewinn soll laut der Mittelpunktschätzung bei 0,98 US-Dollar liegen. Damit ist ein Ergebnis im Rahmen des abgelaufenen Quartals zu erwarten, was auf eine Stabilisierung der Nachfrage schließen lässt.

Besser als befürchtet genügt den Anleger bereits

Die Aussicht auf ein Ende der rückläufigen Geschäftsentwicklung genügt Anlegern am Montagmittag bereits, um in der Aktie zuzugreifen. Nach einem kurzen Dip konnte sich ON Semiconductor in der US-Vorbörse rasch steigern und legte um rund 3,5 Prozent zu.

Damit verkleinern sich die gegenüber dem Jahreswechsel erlittenen Verluste auf etwa 10 Prozent, was jedoch eine Entwicklung sowohl hinter dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 als auch dem Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor bedeutet.

Fazit: Aktie hat großes Aufholpotenzial

Gleichzeitig bietet die Underperformance aber auch die Chance auf eine Aufholjagd, erst recht vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Aktie vergleichsweise moderat bewertet ist. Für 2024 steht ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 18, für 2025 von 15 zu Buche. Das liegt sowohl unter dem langjährigen Mittel der Aktie als auch unter dem Branchendurchschnitt.

Gelingt dem Unternehmen eine Stabilisierung seiner Geschäftslage, wofür der Ausblick auf das kommende Quartal einen ersten Hinweis geliefert hat, könnte das Interesse an der Aktie steigen. Sollten auch die Fahrzeugabsätze bei E-Automobilen wieder anziehen, bietet ON Semiconductor eine fair bewertete Möglichkeit, an den Entwicklungen auf diesem Markt teilzuhaben.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion