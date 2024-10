Finale von zwei Wettbewerben zählen zu den Programm-Highlights

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Düsseldorf (ots) - Die Finalisten des 16. HEALTHCARE INNOVATION WORLD CUP (https://www.medica.de/de/Programm/Foren/MEDICA_INNOVATION_FORUM/HEALTHCARE_INNOVATION_WORLD_CUP_1) und der 13. MEDICA START-UP COMPETITION (https://www.medica.de/de/Programm/Foren/MEDICA_INNOVATION_FORUM/MEDICA_START-UP_COMPETITION_1) haben sichunter rund 550 Bewerbern aus 62 Ländern von Armenien über China, den USA bis zuRuanda durchgesetzt. Am Montag, 11. November 2024, sowie am Dienstag, 12.November 2024, ab jeweils 15 Uhr, präsentieren sie ihre innovativen Lösungen aufder Bühne des MEDICA INNOVATION FORUMs im Rahmen der MEDICA 2024(https://www.medica.de) . Die internationale Leitmesse für dieGesundheitswirtschaft und Medizintechnikindustrie findet vom 11. bis 14.November 2024 in Düsseldorf statt.Allein beim MEDICA INNOVATION FORUM (https://www.medica.de/mif1) (in Halle 13)werden mehr als 120 Protagonisten - auch von Global Playern wie Microsoft, HP,HTC, 3M, Roche, Huawei, oder Kuka - bahnbrechende Innovationen sowie BestPractices vorstellen und diskutieren. Zu den Kernthemen gehören Generative KIund Big Data, Robotik, XR und digitale Zwillinge, Mobile Health und medizinischeWearables, 3D-Druck, das Internet der medizinischen Dinge, Lösungen für dasKrankenhaus der Zukunft. Das MEDICA INNOVATION FORUM ist zudem Treffpunkt undVernetzungsplattform für "Women Leaders in Healthcare". Der MEDICA START-UP PARK(https://www.medica.de/msup1) bietet (ebenfalls in Halle 13) mit derdiesjährigen Rekordbeteiligung von 60 Jungunternehmen die Gelegenheit, vieleweitere spannende Health-Start-ups und ihre Neuheiten kennenzulernen.Wenn das Auto den Schlaganfall erkennt ..."My car prevents strokes", das ist der Titel des Forumvortrags von Prof. ThomasM. Deserno vom Reichertz Institut für Medizininformation der TU Braunschweig undder Medizinischen Hochschule Hannover. Er schildert am Montag, 11. November, ab12:25 Uhr, wie das Auto genutzt werden kann, um Gesundheitsrisiken frühzeitig zuerkennen und Leben zu retten. Zu diesem Vortrag passt inhaltlich dieAktionsfläche "Automotive Health" in der benachbarten Halle 12. Hier gewährt dasInnovationen Institut an ausgestellten Fahrzeugen wie dem VW ID.4, demhistorischen Sportwagen Melkus sowie einem Rennsportsimulator Einblicke in seineEntwicklungsarbeit und thematisiert, wie künftig in Fahrzeugen verbaute Sensorikkritische Gesundheitszustände beim Autofahren erkennt und so mithilft,folgenschwere Unfälle zu vermeiden.Mit der Bedeutung der Telemedizin und des "Internet of Medical Things" wächstauch die Relevanz der Cybersicherheit für die Gesundheitsversorgung. Die