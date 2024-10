Immobilienfinanzierer Hypoport: Das sieht gar nicht gut aus!

Um über 40 Prozent konnte sich die Aktie des in Berlin beheimateten Unternehmens in diesem Jahr verteuern. Zeitweise war der Wertzuwachs sogar noch deutlich größer. Bei 348 Euro war nach einem enttäuschenden Geschäftsbericht und einem Doppeltop im Juli jedoch Schluss.

Steigende Zinsen sorgen für erneuten Gegenwind

In den vergangenen Wochen ist das Papier gemeinsam mit den Anteilen von Vonovia und anderen Immobilienaktien wieder stärker unter Druck geraten. Der Grund sind steigende Anleiherenditen sowohl am US-Markt als auch hierzulande.

Darin drückt sich einerseits die vor allem in den USA robuste Wirtschaftslage, andererseits aber auch die Furcht vor einem erneuten Aufflammen der US-Inflation sowie einer höheren Staatsverschuldung aus, sollte Donald Trump erneut Präsident werden.

Aktie jetzt in schwieriger Ausgangslage

Am Montag ging es für die Anteile daher um weitere 2 Prozent bergab. Das sind zwar überschaubare Kursverluste. Die aber könnten zu ganz erheblichen Schwierigkeiten führen, wie der Blick in den Chart zeigt.

Verkäufer setzen wichtige Unterstützung unter Druck

Zwar gelang der Aktie nach dem ersten Abwärtsimpuls im Juli ein Erholungstrend. Die Rückeroberung der aufgegebenen Trendlinie blieb den Käufern jedoch am Widerstand bei 300 Euro versagt. Dort konnte sich Hypoport eine Zeitlang aufhalten, ehe der Renditenanstieg die Branche unter Druck setzte.

Die fortgesetzten Kursverluste in den vergangenen Tagen führten schließlich zum Bruch gleich mehrere Unterstützungen. Gemeinsam mit der 50-Tage-Linie wurde die Unterkante des Erholungstrends aufgegeben. Am Montag setzten die Verkäufer die 200-Tage-Linie sowie den horizontalen Support bei 250 Euro unter Druck.

Ausgeprägte technische Schwäche

Sollte diese Marke in den kommenden Tagen nachhaltig, also mindestens per Tagesschlusskurs, aufgegeben werden, drohen Verluste bis an die Unterstützungen bei 225 Euro und schließlich 200 Euro. Damit besteht ein unmittelbares Abwärtspotenzial von 20 Prozent.

Das Risiko fortgesetzter Kursverluste ist hoch, denn die technischen Indikatoren RSI und MACD haben die Abgaben in der Aktie mit eigenen Abwärtstrends begleitet, sodass hier ein intakter und nachhaltiger Trend vorliegt.

Beide Indikatoren zeigen außerdem deutliche Schwäche an. Der Trendstärkeindikator MACD ist sowohl unter die (rote) Signal- als auch die Nulllinie gefallen, was auf einen an Dynamik gewinnenden Abwärtstrend schließen lässt. Unterdessen zeigt der RSI mit 33 Zählern Schwäche an, ohne dass die Aktie bereits überverkauft wäre.

Fazit: Weitere Kursverluste zu befürchten

Aufgrund dieser schwachen Gesamtlage sollten sich Anleger der Hypoport-Aktie daher auf anhaltende Kursverluste und einen Bruch der Unterstützung bei 250 Euro einstellen. Hier besteht zwar die Chance auf einen Rebound, die deutliche Schwäche der Aktie spricht aber für eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit weiter fallender Kurse.

Nachhaltig verbessern würde sich das angeschlagene Chartbild erst für Kurse oberhalb der gleitenden Durchschnittslinien wieder. Um jedoch einen Seitwärtstrend ausschließen zu können, sollte Hypoport für ein klares Kaufsignal den Widerstand bei 300 Euro überwinden. Bis es soweit ist, besteht für Anleger keine Eile, sich hier zu engagieren.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion