Kobrea ernennt Cal Everett von Axemen Resource Capital und Darren Pylot zu strategischen Beratern - Kupferprojekte Western Malargüe – Provinz Mendoza, Argentinien

Cal Everett, Vertreter von Axemen, und Darren Pylot werden Kobrea als strategische Finanzberater zur Seite stehen und Kobreas Wachstum als aufstrebendes Kupferexplorations- und -erschließungsunternehmen unterstützen. Die Berater werden dem Unternehmen Zugang zu ihren Kontakten im Finanzwesen verschaffen und das Unternehmen in Bezug auf Kapitalbeschaffung, Kontaktaufbau zu Großunternehmen, neue Projektmöglichkeiten und M&A-Strategie beraten. Beide Berater können Erfolge bei der Zusammenarbeit mit großen Bergbau- und Mineralexplorationsunternehmen und dem Aufbau solcher Konzerne mit einem starken Fokus auf Shareholder Value vorweisen.

Herr Everett ist Geologe mit mehr als 14 Jahren Erfahrung in der über- und untertägigen Exploration, die er bei führenden Bergbauunternehmen sammeln konnte. 1990 wechselte er in den Finanzsektor und war 12 Jahre bei BMO Nesbitt Burns mit Schwerpunkt auf Rohstoffaktien und sieben Jahre bei PI Financial in leitenden Positionen in den Bereichen Resource Institutional Sales und Capital Markets tätig. Herr Everett ist seit 2016 CEO von Liberty Gold Corp. Weiters ist er Chairman von Angel Wing Metals in Mexiko. Er besitzt einen Bachelor of Science in Wirtschaftsgeologie von der University New Brunswick. Im Laufe seiner Karriere hat Cal Everett auf den Rohstoffmärkten mehr als eine Milliarde Dollar für chancenreiche Projekte im Frühstadium aufgebracht, wobei die daraus resultierenden M&A-Transaktionen einen vielfachen Wert dieser Summe hatten.

Cal Everett sagt dazu: „Die frühzeitige Identifizierung eines neuen, noch nicht anhand von Bohrungen erprobten Porphyr-Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Distrikts in der argentinischen Provinz Mendoza war der reizvolle Aspekt für Kobrea. Bislang konnten 12 wichtige Porphyrziele mit Potenzial für große Tonnagen ermittelt werden, von denen eines - El Perdido - für Bohrungen aufgeschlossen ist. Der Standort, der Zugang, die Höhenlage und die Unterstützung durch die Provinzregierung sind allesamt günstige Faktoren für die Mineralexploration. Auf dem ersten Ziel können Bohrungen absolviert werden, während die übrigen Ziele mittels Flug- und Bodenmessungen erprobt werden.“