So rechnet sich eine Immobilien-Vermietung (FOTO)

Berlin (ots) - Lohnt sich aktuell eine Immobilie als Geldanlage? Diese Frage

stellen sich wieder mehr Menschen, nachdem die Preise zumindest im

Gebrauchtmarkt zurückgegangen und die Zinsen bei unter vier Prozent stabil sind.

Wie prüfe ich, ob eine Immobilie zur Vermietung für mich überhaupt das Richtige

ist?



LBS-Immobilienexperte Roland Hustert empfiehlt, zunächst die eigene Motivation

zu prüfen: "Ein reines Renditeobjekt kann ganz anders aussehen, als eine

Wohnung, die ich jetzt oder später auch selber nutzen möchte." Im ersten Fall

geht es oft um die Anlage eines Erbes oder den Aufbau einer zusätzlichen

Altersvorsorge aus dem laufenden Einkommen. Im zweiten Fall wird beispielsweise

ein Studenten-Appartement für den Nachwuchs gekauft, eine Ferienwohnung auch zur

Eigennutzung oder man sichert sich frühzeitig eine barrierearme Bleibe für den

dritten Lebensabschnitt.





Aufgrund steigender Mieten und normalisierter Preise trägt sich ein Appartementim Idealfall wieder selbst. Ohne Eigenkapital verursacht eine Immobilie für100.000 Euro bei 4 Prozent Zinsen und 1 Prozent Tilgung monatlicheFinanzierungskosten von 417 Euro, die über die Vermietung wieder hereinkommen.Bei einer größeren Wohnung sollte, wie einer selbstgenutzten Immobilie auch,mindestens 20 Prozent Eigenkapital eingebracht werden. Zins und Tilgung werdendann ebenfalls von der Miete gedeckt.Den Neubau will die Bundesregierung aktuell mit einer verbesserten Abschreibungankurbeln: Derzeit können vermietete Neubauimmobilien mit jährlich 5 Prozentdegressiv abgeschrieben werden. Dadurch werden in den ersten Jahren erheblicheSteuervorteile erzielt. Erwerbsdatum oder Baubeginn müssen dafür zwischen dem30.09.2023 und dem 01.10.2029 liegen.Immobilien-Investoren denken langfristigRein rechnerisch ergibt sich bei dem oben genannten Beispiel-Appartement eineKapitalrendite von 4 Prozent. Allerdings müssen davon noch die Instandhaltungs-und Verwaltungskosten abgezogen werden. Hustert: "Realistisch sind 2 bis 3Prozent Rendite, aber wer in Immobilien investiert, denkt als Privatinvestormeist auch sehr langfristig."Ferienhausanbieter werben gern mit 5 Prozent Rendite - dann muss aber allesstimmen, mahnt Hustert: "Eine Ferienimmobilie kann eine sinnvolle Alternativesein. Bedenken sollte man aber das Auslastungsrisiko sowie den höherenInstandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand." Und damit es in den schönstenWochen des Jahres nicht zum Streit kommt, sollte die Eigennutzung auf jeden Fallvertraglich geregelt werden.