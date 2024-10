Soft N Dry TreeFree Windel(TM) stellt neues econoLiite Core(TM) für Discounter-Partner vor

Frankfurt, Deutschland und Toronto und Puerto Vallarta, Mexiko (ots/PRNewswire)

- Neues econoLiite Core(TM) für Discounter-Partner mit fertigen Windeln von

OEM-Herstellern in Europa und Großbritannien. Markteinführung der TreeFree

Windel(TM) im ersten Quartal 2025 - "Nachhaltig, kostengünstig und von hoher

Qualität"



Soft N Dry Diapers Corp. ("Soft N Dry" oder "SDC"), ein führendes Unternehmen im

Bereich baumfreier Einweg-Babywindeln, kündigt heute die Einführung seines neuen

econoLiite Core(TM) an, einem nachhaltigen, EUDR-konformen

Hochleistungs-Windelkern, der speziell für den Eigenmarken-Sektor der Discounter

in Europa und Großbritannien entwickelt wurde und ab Anfang 2025 erhältlich ist.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Die Einführung von econoLiite Core(TM) in unsere TreeFree Windel(TM)-Liniebietet eine kostengünstige, EUDR-konforme, nachhaltige Eigenmarken-Windellösungfür OEM-Windelhersteller und Discounter-Partner in Europa und Großbritannien",sagte Matthew Keddy, CEO von Soft N Dry Diapers Corp. "Der Umsatz mitEigenmarken in Europa erreichte im vergangenen Jahr die Marke von 340 MilliardenEuro und macht fast 40 % des gesamten Lebensmittelmarktes aus, so die PLMA. DerWendepunkt für Discounter ist deutlich erkennbar, da Marktanteile im neuenbaumfreien Windelsegment in Verbindung mit einem Bruch mit den etabliertenCPG-Marken im neuen EUDR-Zeitalter gewonnen werden können."Die Analyse des International Private Label Yearbook der PLMA, für das NielsenIQ17 europäische Märkte befragte, umfasst etwa 500 Einzelhändler und Hunderte vonLebensmittel- und Non-Food-Supermarktprodukten. Zudem zeigen Berichte, dass fast65 % der britischen Käufer ihr Einkaufsverhalten zu Discountern verlagert haben,wobei die jüngeren Altersgruppen am ehesten zu Discountern gewechselt sind. Fast80 % der Millennials und der Generation Z - die beiden Generationen, diestatistisch gesehen am ehesten ihr erstes Kind erwarten - gehören dazu.Soft N Dry Vorteile für DiscounterDiscounter in Europa und Großbritannien sind gut aufgestellt, um von derMarkteinführung von econoLiite Core(TM) zu profitieren. Da die Verbraucherzunehmend zu Eigenmarkenprodukten wechseln, bietet sich für Discounter dieMöglichkeit, sich mit EUDR-konformen, kostengünstigen, leistungsstarkenbaumfreien Windeln ab Anfang 2025 abzuheben. Das econoLiite Core(TM) ermöglichtes den Discountern, ihr Engagement für Nachhaltigkeit zu stärken undgleichzeitig den ökologischen und kostensensiblen Kaufgewohnheiten heutigerFamilien gerecht zu werden.Vorteile für Einzelhändler:1. Nachhaltigkeitsorientierte Verbraucheransprache: Discounter, die TreeFreeWindel(TM) mit econoLiite Core(TM) anbieten, können Marktanteile im