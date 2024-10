AN DER UPPER EAST SIDE VON NEW YORK ERÖFFNET THE SURREY, EIN CORINTHIA HOTEL.

NEW YORK , 28. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- The Surrey, A Corinthia Hotel eröffnet heute unter seinem ikonischen Namen. Es bringt ein neues Design und ein ultra-luxuriöses Erlebnis an eine der begehrtesten Adressen der Upper East Side. Das 16-stöckige Gebäude ist das erste Corinthia Hotel in Nordamerika. Es befindet sich im Besitz von Reuben Brothers, einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Immobilienentwicklung und Private Equity, und wurde von Martin Brudnizki von MBDS mit einem atemberaubenden Interieur ausgestattet. The Surrey wurde komplett umgebaut und umfasst nun 70 Gästezimmer, 30 Suiten und 14 private Residenzen. Mit der ersten New Yorker Dependance des beliebten Restaurants Casa Tua und dem Surrey Spa mit Sisley Paris bietet The Surrey sowohl internationalen Trendsettern als auch New Yorkern ein stilvolles Lifestyle-Erlebnis.

"The Surrey, A Corinthia Hotel ist es gelungen, führende Visionäre aus den Bereichen Gastronomie, Spa, Design und Architektur zu gewinnen, um der Upper East Side von Manhattan ein Gefühl von Lebendigkeit zu verleihen", so Pradeep Raman, Managing Director von The Surrey. "Unser Ziel ist es, ein kultureller Pfeiler unseres Viertels zu werden, eine Ergänzung zu dem dynamischen und sich ständig weiterentwickelnden Teppich aus Mode, Kreativität und Kunst, der uns umgibt.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, dass unsere erste Eröffnung in Nordamerika eine so bedeutende ist wie The Surrey, eine Adresse, die auf ihr nächstes Kapitel wartet", sagte Simon Casson, Chief Executive Officer von Corinthia Hotels. "Wir sehen dieses Hotel als einen Liebesbrief an New York an und als einen Leuchtturm, der den kreativen Geist der Stadt zum Ausdruck bringt. Auf dem Weg zu globalem Wachstum ist The Surrey in vielerlei Hinsicht ein neues Flaggschiff. Es repräsentiert den herzlichen und familiären Geist von Corinthia.

ERHALTUNG DER FASSADE

Das Hotel an der East 76th Street verfügt über öffentliche Bereiche und Gästezimmer, die vom in London und New York angesiedelten Designteam MBDS so entworfen wurden, dass sie historische Einflüsse mit moderner Eleganz verbinden. Das Design sorgt für ein angenehmens Wohngefühl und zollt New York mit Details wie handgefertigten Murano-Leuchtern und speziell angefertigten Möbeln Tribut. Die Texturen im gesamten Hotel, von den Schränken bis zu den Wänden, ergänzen die Räume um eine reiche, sensorische Dimension.