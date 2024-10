Philips: Jahresumsatzprognose gesenkt – Aktie mit schlimmstem Crash seit 1998!

Das Unternehmen erwartet für 2024 ein vergleichbares Umsatzwachstum von 0,5 bis 1,5 Prozent, verglichen mit einer früheren Prognose von 3 bis 5 Prozent, wie Philips am Montag mitteilte.

Philips hat für das dritte Quartal einen bereinigten Betriebsgewinn von 516 Millionen Euro gemeldet, was weitgehend den Schätzungen der Analysten entspricht. Der Netto-Gewinn verdoppelte sich auf 181 Millionen Euro. Der Umsatz fiel um zwei Prozent auf etwa 4,4 Milliarden Euro, bedingt durch Schwierigkeiten in China. Der Auftragseingang ging ebenfalls um zwei Prozent zurück.

Während Philips außerhalb Chinas ein "solides Wachstum" verzeichnet, hat sich die Nachfrage von Krankenhäusern und anderen Kunden in der größten Volkswirtschaft Asiens im dritten Quartal verschlechtert, so der Vorstandsvorsitzende Roy Jakobs.

Der in Amsterdam ansässige Hersteller ist von einer Antikorruptionskampagne im gesamten chinesischen Gesundheitssektor betroffen, nachdem Peking begonnen hat, die lokale Beschaffung von Medizintechnik zu überprüfen. Das Land hat strenge inländische Produktanforderungen für viele Kategorien eingeführt.

Im Gegensatz dazu bleibt die Geschäftsentwicklung in anderen Regionen stabil, und Philips bestätigt die Wachstumsprognose von drei bis fünf Prozent für diese Gebiete. Das Unternehmen zeigt sich bei der bereinigten operativen Marge optimistischer und erwartet nun einen Wert von 11,5 Prozent für 2024, was am oberen Ende der früheren Schätzungen liegt.

Die Philips-Aktie bricht um über 17 Prozent in Amsterdam ein und notiert unter 25 Euro. Das ist der stärkste Rückgang innerhalb eines Tages seit September 1998. Die Aktie ist in diesem Jahr immer noch um rund 20 Prozent gestiegen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,34 % und einem Kurs von 24,31EUR auf Tradegate (28. Oktober 2024, 13:12 Uhr) gehandelt.