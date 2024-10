MPC Münchmeyer Petersen Capital AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ISIN: DE000A1TNWJ4



Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen

seit: 28.10.2024

Kursziel: 6,50 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



MPC Capital - Mit Rückenwind auf Erfolgskurs



MPC Capital ist ein international agierender Asset Manager mit über 4,8 Mrd. EUR AuM, der sich nahezu ausschließlich auf alternative Investments in den Sektoren Shipping und erneuerbare Energien fokussiert. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf institutionelle Investoren und bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Strategien und Strukturierungsmöglichkeiten an. Durch die Verbindung von klassischem Investment Management und dem 'operativen" Asset Management kann sich MPC als One-Stop-Shop positionieren und erfolgreich vom Wettbewerb abgrenzen. Das Asset Management erstreckt sich sowohl auf die Strukturierung von Power Purchase Agreements als auch auf das technische Schiffsmanagement (u.a. Instandhaltung) sowie das kommerzielle Schiffsmanagement (Vercharterung). Darüber hinaus beteiligt sich MPC Capital im Rahmen von Co-Investments auf Projektebene mit bis zu 10% an der Seite seiner Kunden und strebt hierbei eine Blended IRR i.H.v. mindestens 15% an.

Mit dem strikten Fokus auf alternative Investments in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure profitiert MPC von der global zunehmenden Nachfrage sowie der steigenden Gewichtung von Infrastruktur-Investments. So sollen die weltweiten Infrastruktur-AuM von 2023 bis 2028 mit einer CAGR von 11,1% zulegen. Hierzu dürfte insbesondere die mit Hochdruck verfolgte Dekarbonisierung der Weltwirtschaft beitragen, die einen massiven und zeitkritischen Investitionsbedarf mit sich bringt. So muss die globale Weltflotte durch neue, emissionsärmere Schiffe ersetzt und die Stromerzeugung ebenfalls auf regenerative Energiequellen umgestellt werden.

Als Profiteur dieser strukturellen Megatrends dürfte MPC sowohl seine AuM als auch die wiederkehrenden Management Fees in den nächsten Jahren weiter steigern und ergebnisseitig von der Skalierbarkeit seines Geschäftsmodells profitieren. Gleichzeitig hat das Management In der jüngeren Vergangenheit bereits signifikante Kosteneinsparungen erzielt und dürfte u.E. kurzfristig weitere Effizienzen heben. Neben den AuM- und transaktionsbezogenen Fees erzielt MPC traditionell hohe Exit-Gewinne sowie laufende Ausschüttungen aus seinen Co-Investments.



Als Blaupause für die erfolgreiche Co-Investmentstrategie von MPC Capital kann u.E. die Anfang 2024 erfolgte Investition von 34 Mio. EUR in den weltweit führenden Tonnage-Provider MPC Container Ships angesehen werden, die seitdem um über 70% an Wert gewonnen hat. Durch sein hervorragendes Branchen-Know-how und die besagte 'Nähe' zum Asset war MPC Capital u.E. in der Lage, frühzeitig den starken Anstieg der Frachtraten zu antizipieren. Insgesamt hat MPC seit dem Jahr 2014 31 Exits von Co-Investments vorgenommen und eine exzellente gewichtete IRR i.H.v. 28% erzielt. Aktuell verfügt das Unternehmen über 13 Investments mit einem Marktwert von ~155 Mio. EUR, die u.E. eine hervorragende Basis für zukünftige Exits und hohe Dividenden bilden.



Bewertungsseitig impliziert sowohl eine DCF- als auch eine NAV-Bewertung eine Unterbewertung der MPC-Aktie. Dabei zeigt Letztere, dass der aktuelle Kurs bereits einen Abschlag auf den Marktwert der Co-Investments inkl. Nettoliquidität impliziert.



Fazit: MPC profitiert von mehreren strukturellen Wachstumstreibern und dürfte mit seiner aussichtsreichen Nischenpositionierung weiter dynamisch wachsen. Die hohe Expertise dürfte dem Unternehmen zudem weiter hohe IRRs im Rahmen der Co-Investments sichern. Wir nehmen die Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 6,50 EUR in unsere Coverage auf.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31127.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2017377 28.10.2024 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MPC Muenchmeyer Petersen Capital Aktie Die MPC Muenchmeyer Petersen Capital Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,25 auf Tradegate (28. Oktober 2024, 11:44 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MPC Muenchmeyer Petersen Capital Aktie um +2,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,71 %. Die Marktkapitalisierung von MPC Muenchmeyer Petersen Capital bezifferte sich zuletzt auf 175,72 Mio.. MPC Muenchmeyer Petersen Capital zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0300 %. Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,0000Euro.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 6,50 Euro