Alexander Schuh GmbH verzeichnet kontinuierliches Wachstum und sucht neue Mitarbeiter (FOTO)

Friedrichsdorf (ots) - Offenheit, Teamgeist und Innovationsfreude: Währendsolche Werte in vielen Branchen fehlen, bietet die Alexander Schuh GmbH ihrenMitarbeitern Arbeitsbedingungen, die weit darüber hinausgehen - und setzt damitneue Maßstäbe in der Mobilitätsbranche. Das Unternehmen zeichnet sich durch einangenehmes Arbeitsumfeld, flexible Arbeitszeiten und eine attraktive Vergütungaus. Was Bewerber bei der Alexander Schuh GmbH im Detail erwarten können,erfahren Sie im Folgenden.Das Thema Mobilität befindet sich im Wandel - und wird in Zukunft noch einmaldeutlich an Relevanz gewinnen. Umso wichtiger ist es, dass sich Unternehmen indiesem Bereich bestmöglich aufstellen. Dennoch herrscht auch in derMobilitätsbranche oft eine spürbare Diskrepanz zwischen dem Streben nachberuflicher Weiterentwicklung und den Arbeitsbedingungen bei vielenArbeitgebern, die dieses Wachstum nicht immer fördern. Nicht selten stoßenArbeitnehmer, die sich persönlich entfalten möchten, auf festgefahreneStrukturen, steile Hierarchien und mangelnde Förderangebote. "Als Arbeitgebersehen wir es als unsere Aufgabe an, diese Missstände zu beheben", betontAlexander Schuh, Geschäftsführer der Alexander Schuh GmbH. "Es ist entscheidend,dass wir die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter dauerhaft steigern. Nur so findenpotenzielle Bewerber den Zugang zu unserer Branche.""Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt", fährt der Experte fort. "AlsMobilitätsexperten entwickeln wir nachhaltige Konzepte für unsere Kunden, dieinnovative Lösungen mit exzellenter Beratungskompetenz verbinden. So könnenunsere Mitarbeiter den Erfolg unserer Kunden wesentlich mitgestalten." AlexanderSchuh hat sich mit seinem Unternehmen darauf spezialisiert, seine Kunden mitganzheitlichen Mobilitätskonzepten bei der Optimierung ihrer Fuhrparks zuunterstützen. Getreu dem Motto "Don't own a fleet, own a mobility concept"unterstützt er Unternehmen dabei, eine ganzheitliche Mobilitätsbetrachtung zuetablieren - und dadurch signifikante Vorteile zu erzielen. Mit jahrelangerErfahrung, einem qualifizierten Expertenteam und innovativen Konzepten bietetdie Alexander Schuh GmbH Unternehmen mit Fuhrparks jeglicher Größe eineprofessionelle Beratung, unabhängige Mobilitätskonzepte und ein effizientesFuhrparkmanagement, das auch Nachhaltigkeitsstandards berücksichtigt. DasBeratungsangebot des Unternehmens ist breit gefächert: Es beinhaltet unteranderem die Evaluierung von Leasingstrategien und Fahrzeugkauf, die Suche nachgeeigneten Herstellern und Händlern oder auch die Optimierung von Prozessen wiedas Schadensmanagement, Rückgaben und Versicherungen. Auch die Entwicklung von