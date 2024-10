KI im Vertrieb - So kann Chat GPT beim Verkaufen helfen (FOTO)

München (ots) - Die Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) revolutioniert

viele Branchen und der Vertrieb bildet da keine Ausnahme. Trotzdem verzichten

immer noch viele Betriebe auf die Nutzung der KI und verlieren dadurch

wertvolles Potenzial. Von der Automatisierung der Kundenkommunikation bis hin

zur Analyse von Verkaufsdaten bietet die KI zahlreiche Möglichkeiten zur

Effizienzsteigerung.



Mit der richtigen Implementierung kann KI nicht nur die Effizienz steigern,

sondern auch das Kundenerlebnis erheblich verbessern. Viele Vertriebler sind

dabei überrascht, was man mit der KI wirklich erreichen kann. Wie ChatGPT im

Vertrieb richtig eingesetzt wird, erfahren Sie hier.





Funktionen: Diese Tätigkeiten kann KI im Vertrieb übernehmenKI hat überall dort ihre Stärken, wo Abläufe automatisiert werden können. Auchdie Merkfähigkeit einer Maschine, vor allem wenn es darum geht, zum richtigenZeitpunkt die richtige Handlung durchzuführen, ist der eines Mitarbeiters meistüberlegen. Deshalb bieten Vertriebe so großes Potenzial für den Einsatz vonKünstlicher Intelligenz, da ein Großteil der dort anfallenden Aufgaben diesenKriterien entspricht.Ein weiterer Vorteil, der mit dem Einsatz eines gut programmierten KI-Toolseinhergeht, ist die automatische zentrale Speicherung relevanter Daten. Diesekönnen anschließend ausgewertet und zu Marketing-Zwecken oder zurEffizienzsteigerung im Vertrieb eingesetzt werden.Beispiele: Aufgabenfelder, die durch ein KI-Tool im Vertrieb abgedeckt werdenkönnenKonkret eignen sich KI-Tools wie ChatGPT im Vertrieb dazu, automatischgenerierten Content zu versenden. Das können Dankesnachrichten nach einerTransaktion oder Mitteilungen im Rahmen des E-Mail-Marketings sein. AuchFollow-ups - das sind Nachrichten, mit denen man sich bei potenziellen Kunden inErinnerung ruft - können von einer KI verschickt werden; mehr noch: Mittlerweilesind KI-Anwendungen sogar dazu in der Lage, den idealen Zeitpunkt für Follow-upsanhand von Datensammlungen zu ermitteln. Dadurch sind die Tools nicht nurWerkzeuge, sondern vielmehr wertvolle Helfer im Vertriebsalltag. Auch diezeitliche Entlastung der Mitarbeiter, die aus der zunehmenden Automatisierungresultiert, darf nicht unterschätzt werden.Ausblick: Diese Rolle spielt Künstliche Intelligenz zukünftig im VertriebLangfristig werden gerade Terminierungen im Vertrieb zunehmend durch KI-Toolsabgedeckt. Das liegt zum einen daran, dass die Fachkräfte dadurch mehrKapazitäten haben, die sie in andere Aufgabenfelder investieren können. Zumanderen sind es gerade diese Tätigkeiten, bei denen menschliche Mitarbeiterhäufig im Nachteil sind. Während die Maschine nämlich intern abspeichert, wannder nächste Follow-up durchgeführt werden sollte und dies dann zumentsprechenden Zeitpunkt automatisch macht, muss der Mitarbeiter nicht nur andiese Aufgabe erinnert werden, sondern muss auch die notwendigen Kapazitätendafür haben.Trotz der scheinbaren Überlegenheit der Künstlichen Intelligenz in diesemBereich ist es langfristig dennoch unwahrscheinlich, dass KI-Tools den gesamtenVertrieb eines Unternehmens übernehmen können. Das liegt daran, dass derVertrauensaufbau im Beratungsprozess eine wichtige Rolle spielt. Dafür müssenpotenzielle Kunden das Gefühl haben, ihr Gegenüber versteht die aktuellenBedürfnisse und Wünsche - von einer KI, also letztlich einer Maschine, ist dieseForm der Empathie jedoch nicht möglich. Deshalb werden in einem Vertriebvermutlich auch in Zukunft immer Menschen arbeiten, deren Aufgaben jedochspezifischer werden, als sie es jetzt sind.Über Edgar Knak:Edgar Knak ist der Gründer und Geschäftsführer der Closer Academy. Mit seinemTeam unterstützt er Menschen, die als Premiumberater durchstarten möchten.Richtig ausgeübt bietet die Tätigkeit als Closer nicht nur zeitliche undörtliche Flexibilität, sondern stellt auch eine finanziell verlässliche undattraktive Einkommensquelle dar. Bei Edgar Knak lernen Quereinsteiger undVertriebsprofis deshalb alles rund um Verkaufstechniken, die den Kunden echteLösungen und wirklichen Mehrwert bieten. Mehr Informationen unter:https://closer-academy.de/Pressekontakt:Closer-Academy.deEdgar KnakE-Mail: mailto:support@closer-academy.deWebseite: https://closer-academy.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/174525/5896457OTS: Closer-Academy.de