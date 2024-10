Skicircus-Presseinformation Winter 2024/25

--------------------------------------------------------------

Mehr Informationen hier media.saalbach.com

https://media.saalbach.com/news-skicircus-presseinformation-winter-202425?

id=207727&menueid=12274&l=deutsch

--------------------------------------------------------------



Seite 2 ► Seite 1 von 3

Saalbach Hinterglemm (ots) - Geplanter Start des Skibetriebs am 29. November //NewsWer den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn noch nicht kennt,schmunzelt zuerst einmal über den langen Namen. Genauso lange wie der Name istallerdings auch die Vielfalt rund um das lässigste Skigebiet der Alpen. Diebundesländerübergreifende Region verbindet nicht nur 270 Abfahrtskilometer, 70moderne Lifte und 60 gemütlich-stilsichere Hütten, sondern auch ein Gefühl: DenSpirit des Home of Lässig - oder anders: Das individuelle Glücksgefühl! Und dasfinden lebenslustige Familien, sportliche Alpin-Skifahrer und individualistischeFreerider hier gleichermaßen.Doch wie definiert man dieses Glücksgefühl? Für die Einen ist es die Fürsorgeund Herzlichkeit, die vom Hotel bis zur Skischule spürbar ist - für die Anderenist es die Perfektion der präparierten Pisten und der hochmodernen Bergbahnen.Oder sind es die unverspurten Powderhänge und die "Faceshots", die einem einLächeln ins Gesicht zaubern? Im "Home of Lässig" geht es um die Lebensfreude,Gemütlichkeit und Vielfalt, um eine abwechslungsreiche und unvergleichlicheZeit, die für immer in Erinnerung bleibt.Was ist Dein individuelles Glücksgefühl?Geplanter Start des Skibetriebs am 29. November 2024!Neu im Winter 2024/25F1 + F2 Streuböden in FieberbrunnHELLO! Die Alte geht. Die Neue kommt.Die Fieberbrunner Seilbahn zum Lärchfilzkogel hat im Sommer 2024 ein neuesModell erhalten: Marke Einseilumlaufbahn, 10-Sitzer, nonstop to the top,Panoramafenster, moderner, schneller, komfortabler und außen im schnittigenferrarirot. Mit der neuen Streubödenbahn sind lange Anstehzeiten, Stehgondelnund Umsteigen an der Mittelstation Schnee von gestern. Ein Meilenstein undDrehmoment für Fieberbrunn, ein neues Lifthighlight für das Home of Lässig!Fakten:- Anlagentyp: 10 EUB - Firma Doppelmayr- Baubeginn: April 2024- Fertigstellung: Dezember 2024- Beförderungskapazität: 2.500 Personen pro Stunde- Schräge Länge: 3013 m- Geschwindigkeit: 6 m/sec- Höhenunterschied: 806 m- Kabinenanzahl: 95F6 Zillstattlift in FieberbrunnAuch der Zillstatt-Schlepplift an der Mittelstation Streuböden in Fieberbrunnwird zur kommenden Wintersaison rundum erneuert: durch eine leichte Verkürzung