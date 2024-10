78 Prozent mehr Cyber-Angriffe auf deutsche Unternehmen in Q3 2024 verglichen zum Vorjahresquartal

Redwood City, Kalifornien (ots) - Check Point Research (CPR), die

Threat-Intelligence-Abteilung von Check Point Software, hat seine neue Statistik

zu Cyber-Attacken für den Zeitraum Q3 2024 veröffentlicht.



In der DACH-Region stiegen die allgemeinen Cyber-Attacken deutlich an im

Vergleich zum Q3 2023 (+116 Prozent). In Deutschland um 78 Prozent, in

Österreich um 127 Prozent und in der Schweiz um 144 Prozent. Ransomware-Attacken

in Europa machten derweil 24 Prozent aller von Check Point weltweit

registrierten Ransomware-Attacken aus. Den Löwenanteil davon verzeichnet

weiterhin Nordamerika, wo 57 Prozent von etwa 1230 veröffentlichten

Ransomware-Angriffen stattfanden. Bezogen auf Branchen verzeichnete das

produzierende Gewerbe (30 Prozent) den größten Anteil, gefolgt vom

Gesundheitswesen (13 Prozent) und dem Einzelhandel/Großhandel (10 Prozent).







häufigsten angegriffene Branche weltweit erneut der Bildungs- und

Forschungssektor. Dieser verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Anstieg um

119 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2023, mit durchschnittlich 3828

Angriffen pro Organisation und pro Woche. Danach mit 2553 Angriffen pro Woche

folgte der Bereich Regierung und Militär (+75 Prozent), sowie das

Gesundheitswesen mit 2434 wöchentlichen Angriffen pro Organisation (+81

Prozent). Außerdem verzeichnete die Branche der Hardware-Verkäufer erneut mit

einem Anstieg von 191 Prozent den größten Zuwachs an Angriffen.



Im dritten Quartal 2024 lag die weltweit durchschnittliche Anzahl der

Cyber-Angriffe pro Unternehmen und Woche bei 1876, neuer Rekord. Dies entspricht

einem Anstieg um 75 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023 und um 15

Prozent gegenüber dem vorhergehenden Quartal (Q2 2024).



Die Daten des Berichts stammen aus der ThreatCloud AI

(https://www.checkpoint.com/ai/) , der Big Data Intelligence Engine von Check

Point.



Alle Informationen finden Sie im Check-Point-Blog (https://blog.checkpoint.com/r

esearch/a-closer-look-at-q3-2024-75-surge-in-cyber-attacks-worldwide/) .



Pressekontakt:



Kafka Kommunikation GmbH & Co. KG

Auf der Eierwiese 1

82031 Grünwald

Tel.: 089 74747058-0

mailto:info@kafka-kommunikation.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14890/5896498

OTS: Check Point Software Technologies Ltd.





Im Jahresvergleich nach absoluten Zahlen aller Cyber-Attacken war die amhäufigsten angegriffene Branche weltweit erneut der Bildungs- undForschungssektor. Dieser verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen Anstieg um119 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 2023, mit durchschnittlich 3828Angriffen pro Organisation und pro Woche. Danach mit 2553 Angriffen pro Wochefolgte der Bereich Regierung und Militär (+75 Prozent), sowie dasGesundheitswesen mit 2434 wöchentlichen Angriffen pro Organisation (+81Prozent). Außerdem verzeichnete die Branche der Hardware-Verkäufer erneut miteinem Anstieg von 191 Prozent den größten Zuwachs an Angriffen.Im dritten Quartal 2024 lag die weltweit durchschnittliche Anzahl derCyber-Angriffe pro Unternehmen und Woche bei 1876, neuer Rekord. Dies entsprichteinem Anstieg um 75 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023 und um 15Prozent gegenüber dem vorhergehenden Quartal (Q2 2024).Die Daten des Berichts stammen aus der ThreatCloud AI(https://www.checkpoint.com/ai/) , der Big Data Intelligence Engine von CheckPoint.Alle Informationen finden Sie im Check-Point-Blog (https://blog.checkpoint.com/research/a-closer-look-at-q3-2024-75-surge-in-cyber-attacks-worldwide/) .Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0mailto:info@kafka-kommunikation.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/14890/5896498OTS: Check Point Software Technologies Ltd.