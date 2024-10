Europcar bringt Firmenkunden bei B2B-Eventreihe E-Xperience Rallye Elektromobilität näher (FOTO)

Hamburg (ots) - Elektromobilität definiert die Zukunft. Bei der "Europcar

E-Xperience Rallye 2024" erhalten Firmenkunden praxisnahe Einblicke in die

E-Mobilitätslösungen des Premium-Autovermieters. Gleichzeitig können sie bei der

bundesweiten Veranstaltungsreihe wertvolles Feedback aus erster Hand geben.

Bereits heute sind ein Drittel der bei Europcar in Deutschland gebuchten Fahrten

für Elektrofahrzeuge geeignet - besonders relevant für Firmen, die zunehmend

CO2-Vorgaben bei Geschäftsreisen erfüllen müssen.



Die "Europcar E-Xperience Rallye" bietet eine exklusive Plattform, auf der

Firmenkunden die neuesten Entwicklungen in der E-Mobilität kennenlernen. In

Vorträgen und durch Networking können sich die Teilnehmenden mit

Branchenkollegen und Fuhrparkmanagern austauschen und dabei aktuelle E-Autos

selbst "erfahren".





