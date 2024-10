SPD-Fraktionsvize warnt vor Job-Abbau bei VW

Volkswagen will nach Angaben des Betriebsrats in Deutschland mindestens drei Werke schließen und Zehntausende Arbeitsplätze abbauen.

Hubertz sagte mit Blick auf die Konjunkturkrise in Deutschland und den anstehenden "Industriegipfel", Kanzler Olaf Scholz (SPD) mache die wirtschaftliche Entwicklung richtigerweise zur Chefsache und führe am Dienstag vertrauliche Gespräche mit der Wirtschaft und Gewerkschaften. "Es geht uns darum, Arbeitsplätze zu sichern und dafür zu sorgen, dass Zukunftsinvestitionen in Deutschland stattfinden. Das sollte auch Ansinnen aller in dieser Koalition sein. Das geht mit einem effektiven Senken des Strompreises durch niedrigere Netzentgelte, Impulsen für Wachstum und weniger Bürokratie. Auch gezielte Maßnahmen für die Elektromobilität sind wichtige Signale."/hoe/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 90,82 auf Tradegate (28. Oktober 2024, 14:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -0,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,16 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,79 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 9,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,8900 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 84,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von -8,12 %/+64,08 % bedeutet.