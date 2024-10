Condor's Workover Ergebnisse übertreffen weiterhin die Erwartungen

CALGARY, 28. Oktober 2024 - Condor Energies Inc. („Condor“ oder das „Unternehmen“; TSX: CDR), ein in Kanada ansässiges Energiewendeunternehmen, freut sich, ein Betriebsupdate für sein Projekt zur Produktionssteigerung von acht Gasfeldern in Usbekistan bekannt zu geben.

Zwei kürzlich überarbeitete Bohrlöcher wurden wieder in Betrieb genommen und liefern 441 boepd an zusätzlicher Produktion, nachdem insgesamt 20 Meter an zuvor unperforiertem Reservoir erschlossen wurden. Vor der Überarbeitung war die erste Bohrung nicht förderfähig und liefert nun nach einem 24-Stunden-Produktionstest 410 boepd. Obwohl das zweite Bohrloch noch immer Workover-Flüssigkeiten aufnimmt, beträgt seine zusätzliche Fördermenge bereits 31 boepd oder 65 % mehr wie zuvor, ebenfalls auf der Grundlage eines 24-Stunden-Tests. Wie bereits zu Beginn dieses Monats bekannt gegeben wurde, haben drei frühere Workover-Maßnahmen die Produktion um insgesamt 330 boepd gesteigert.

Eine zweite Bohranlage, deren Lieferung für Anfang November geplant war, hat bereits mit Workover-Aktivitäten an einer Bohrung begonnen, die auf ein bis zu 25 Meter noch unperforiertes Reservoir abzielt. Mit mehr als 100 Bohrlöchern in den acht Feldern gibt es einen großen Bestand an produzierenden und stillgelegten Bohrlöchern, die für eine Bewertung, Neukomplettierung und Optimierung zur profitablen Steigerung der Produktion zur Verfügung stehen.

Die umfangreichen geologischen Auswertungen, die in Verbindung mit den jüngsten Workover-Ergebnissen durchgeführt wurden, deuten darauf hin, dass in den Karbonatformationen des 279 Quadratkilometer großen Lizenzgebiets des Unternehmens ein erhebliches ungenutztes Kohlenwasserstoffpotenzial vorhanden ist. Diese Karbonatplattformen enthalten dicke Lagerstättenabschnitte, die mit seitlich ausgedehnten Evaporitschichten überlagert sind, was ideale Bedingungen für die Abscheidung von Kohlenwasserstoffen schafft. Die Lagerstätten ähneln den Karbonatformationen in Kanadas Western Canada Sedimentary Basin (WCSB"), wie z.B. Charlie Lake und Midale, die weiterhin erfolgreich vermarktet werden. Durch die Nutzung dieser geologischen Ähnlichkeit steigert das Unternehmen das Potenzial von horizontalen und multilateralen Bohrungen, einer in Kanada bewährten Methode zur Verbesserung der Förderbarkeit und Maximierung der Gewinnung aus diesen Lagerstätten.

Seite 2 ► Seite 1 von 3