Cathie Wood kauft gerade ständig diese Aktie: Über 300 Prozent Kurspotenzial!

Das Unternehmen hat am Donnerstag die Ergebnisse einer Phase-2-Studie zu seinem Medikament NTLA-2002 vorgestellt, das auf das hereditäre Angioödem (HAE) abzielt, eine seltene Erbkrankheit, die durch wiederkehrende Episoden der Flüssigkeitsansammlung außerhalb der Blutgefäße gekennzeichnet ist.

In der Studie mit 27 Patienten konnte die Rate der monatlichen Angioödem-Anfälle durch die Behandlung um bis zu 86 Prozent gesenkt werden. In einer Gruppe von 11 Patienten, die eine höhere Dosis des Medikaments erhielten, sprachen acht vollständig auf die Behandlung an – sie hatten also acht Monate lang nach der Einnahme keine Anfälle.

Intellia gab an, dass NTLA-2002 im Allgemeinen gut verträglich war und keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse aufwies.

"Was früher ein unvorstellbares Potenzial war, von einer chronischen Therapie befreit zu werden, ist für die HAE-Gemeinschaft einen Schritt näher an der Realität", kommentierte CEO John Leonard die Ergebnisse.

Baird-Analyst Jack Allen hat sein Kursziel für die Aktie in der Folge von zuvor 24 US-Dollar auf 18 US-Dollar pro Aktie gesenkt. "Es bestehen Zweifel, ob diese Ergebnisse ausreichen werden, um NTLA-2002 und Intellia zu Bekanntheit und Erfolg zu verhelfen", so Allen. Die Aktie beendete daraufhin den Handel 20 Prozent tiefer.

Laut MarketScreener covern 30 Analysten die Aktie. Der Konsens lautet Kaufen, das durchschnittliche Kursziel liegt über 303 Prozent über dem letzten Schlusskurs.

Intellia wird voraussichtlich am 31. Oktober sein Zahlenwerk öffnen. Der Markt erwartet einen Quartalsverlust von 1,38 US-Dollar je Aktie, was keine Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal darstellen würde. Der Umsatz wird voraussichtlich bei 8,46 Millionen US-Dollar liegen, was einem Rückgang von 29,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion