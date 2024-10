Zwei neue Modelle in 2025 Mitsubishi Motors kündigt weitere Modelloffensive in Europa an (FOTO) - Neben dem vollelektrischem SUV wird ein weiteres SUV im C-Segment für Europa angekündigt - Modernste Konnektivität wie Google Built-in und zahlreiche Assistenz- und Sicherheitssysteme - Neue Modelle erweitern das Angebot in wichtigen …