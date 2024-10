Gewerkschaft will 8,5 Prozent mehr Geld in Energiewirtschaft

fundamental_a schrieb 03.06.24, 08:28

Am Donnerstag, den 30. Mai fand in Cuxhaven die PNE Hauptversammlung in Präsenz statt.

Nach den Regularien zum Ablauf der HV durch den AR Vorsitzenden, trat Herr Lesser ans Mikrofon und berichtete über das abgelaufene GJ 2023 und gab einen Ausblick auf die folgenden Jahre. Ich versuche jetzt mal stichwortartig die wichtigen Punkte aufzuzählen.

- PNE besitzt ca. 386 MW an Genehmigungen, davon befinden sich 265 MW in Bau.

- Die IBN werden in 2024 (133 MW) und in 2025 (132 MW) erwartet.

- 180 MW an Genehmigungsanträge sind in diesem Jahr schon gestellt worden.

- 11 Umspannwerke hat PNE schon frühzeitig bestellt, damit die IBN – Zeiten verkürzt werden.

- Auch PNE sieht mittlerweile IBN Zeiten (Von der Genehmigung bis IBN), durch lange Lieferzeiten der Komponenten Hersteller, von 24 Monaten.

- Problematisch für PNE ist, dass von den 386 MW genehmigter Projekte, 5 Projekte auf Siemens Gamesa (139,2 MW) geplant sind. Herr Lesser hofft, dass Siemens Gamesa bald wieder bereit ist Aufträge verbindlich anzunehmen.

- Unabhängig davon, plant PNE 2 Projekte schon um (66 MW). Hier erwartet er die Genehmigung in ca. 2-3 Monaten. Ob die anderen 3 Projekte auch noch umgeplant werden, ist noch nicht bekannt.

- Die Realisierung des ersten Solarparks in Deutschland erwartet PNE frühestens in 2025.

- In Spanien hängt aktuell die Netzzusage, da nach der neuen Regierungsbildung noch keine Entscheidung getroffen wurde.

- Die Vergütungen für die französischen Windparks, die PNE durch die Auktion bekommen hat, liegt bei 84 €/MWh, wovon 30% inflationsindexiert ist und eine Laufzeit von 20 Jahre besitzt.

- Der SDK betonte, dass der Verschuldungsgrad der PNE mittlerweile besorgniserregende Ausmaße angenommen hat.

- Hier hofft Herr Lesser auf die TOP 8 und 9 der HV. Dies ist aber von der HV abgelehnt worden.

- Der SDK irritierte auch das Segment Ergebnis der US Gesellschaften mit minus 10 Mio. €

- Ein Aktionär meinte, da ja PNE keinen Vorstand mehr hat, dass man mit der Energiekontor, aus Bremen, fusionieren sollte, da die ja einen guten Vorstand hätten.

- Panama wird neben USA aufgegeben.

- Der Verkauf des US-Geschäfts war kurz vor Abschluss, doch dann ist der Käufer noch abgesprungen. Ein Verkauf kann aber täglich gemeldet werden.

- Aktuell hat man für 254 MW, der eigenen Anlagen einen PPA Abschluß und 123 MW laufen unter EEG. Die PPA´s haben Laufzeiten von 1-7 Jahren und die Vergütungen liegen bei 84 – 164 €/MWh

- Der Sallachy Verkauf (43 MW, Schottland) wird noch in 2024 erwartet. Netzanschluss ist wohl vorhanden. Ggf. versucht man noch eine staatliche Vergütung (CFD – UK) zu bekommen. (Annmerkung: Sollte ein lukratives Projekt werden)

- Gegen die erste Entschädigungszahlung für das Deutsche Offshore Geschäft von 2,5 mio. €, will man Widerspruch einlegen.

Die HV war durchweg spärlich besucht und wie ein Aktionär anmerkte ziemlich viele alte Leute.

Durch den Saal wehte ein bisschen Melancholie. Die Verabschiedung von Herr Klowat und jetzt auch noch Herr Lesser war, sicherlich ungewollt, wie ein Abschied von der PNE, wie man sie kennt.

Herr Lesser hat bekräftigt, dass es sein eigener Wunsch war.

(Anmerkung: Klar war es sein eigener Wunsch, nur induziert von höherer Stelle.)

Ich hatte in den Raum gefragt, ob er es so wie der Bundesverteidigungsminister gemacht hat, der ja bekanntlich sagte:

„Ich muss das hier nicht machen“

Irgendwann wird man sicherlich den wahren Grund erfahren. Ich will da jetzt nicht weiter drauf herumreiten. Schließlich hat auch Herr Lesser ein Recht auf Privatleben, so wie er es mir beschrieb.

Ein Headhunter ist eingeschaltet, der einen geeigneten Kandidaten suchen soll.

Der AR – Vorsitzende ist zuversichtlich, dass schon bald ein neuer CEO gefunden wird.

Morgan Stanley war per Brief angemeldet. Samson Rock, AOC und Enkraft waren aktiv angemeldet. Ich habe aber direkt keinen Vertreter identifizieren können. Wortmeldungen von deren Seite, absolut Fehlanzeige.

AOC war mit dem gesamten Aktienpaket angemeldet. Enkraft ungefähr auch. Bei Samson Rock waren die gesamten 5,24 % nicht zweifelsfrei erkennbar.

Zusammengefasst kann man sagen, dass das Geschäft in Deutschland weiterhin gut läuft, während ich mir bei anderen Ländern eher Sorgen machen würde. Hier sehe ich keinen großen Expansionsdrang, wenn man PV mal ausklammert. Ob Italien, Südafrika und Polen ausreichen, wage ich zu bezweifeln. Ich gehe davon aus, dass der irrsinnige Kurs, den Morgan Stanley PNE aufzwingt, dass Unternehmen finanziell so stark unter Druck setzt, dass man demnächst sicherlich dazu übergehen muss, auch in Deutschland lukrative Projekte zu veräußern. Sich aus weiteren Ländern zurückzuziehen macht aus Projektierer Sicht keinen Sinn. Schließlich hat man über 600 Mitarbeiter, die beschäftigt werden wollen. Vielleicht hilft der Sallachy Verkauf kurzfristig. Interessant hierbei ist, dass anscheinend Morgan Stanley es nicht schafft über die HV-Kapitalerhöhungen durchzusetzen. Da scheinen Enkraft, AOC u.a. scheinbar nicht mitzuspielen. Vielleicht hätte Morgan Stanley den Herrn Schuhbauer (AOC) besser im AR belassen, statt ihn abzuwählen und gegen eigene Marionetten auszutauschen (Mai 2022). Ob es in diesem Jahr schon zur entscheidenden Schlacht um PNE kommt, zumal die Branche aktuell in Bewegung kommt, bleibt abzuwarten. Ich denke mal, dass es aber nicht mehr lange dauern dürfte.

Fundamental ist die Aktie, vor allem gegenüber Energiekontor und Abo Wind, viel zu teuer, aber allein unter Übernahme Gesichtspunkten haltenswert. Mehr leider nicht.

Jedenfalls meine persönliche Meinung.

Ich hoffe, ich habe alles richtig wiedergegeben und nichts Wichtiges vergessen. Eine Gewähr für die Angaben, kann ich nicht geben. Es wäre schön, wenn der ein oder andere, der ebenfalls an der HV teilnahm, Ergänzungen oder Korrekturen schreiben könnte.

LG Fundamental_a