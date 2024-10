Fertighaushersteller HUF HAUS investiert in Produktion und Standort / Familienunternehmer Christian Huf bleibt kreativ - trotz Krisenzeiten (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hartenfels (ots) - Die Zeichen für den Hausbau stehen nicht gerade günstig: HoheZinsen und Baulandpreise sowie steigende Baunebenkosten machen es immerschwerer, den Weg in das lang ersehnte Eigenheim zu finden. Auch dieunübersichtliche und chaotische Förderlandschaft trägt dazu bei, dass die Zahlder Baugenehmigungen weiter abnimmt. Wie schafft es HUF HAUS in Krisenzeitenoptimistisch zu bleiben?Von der aktuellen Krisenstimmung in der Baubranche lässt sich dergeschäftsführende Gesellschafter Christian Huf nicht entmutigen. Sein Credo: "Zueinem gesunden Optimismus gibt es keine vernünftige Alternative." DerUnternehmergeist wurde ihm schon früh vorgelebt: Aufgewachsen auf demBetriebsgelände in Hartenfels war das Geschäft von klein auf Teil seines Lebens."Ich bin damit groß geworden, dass man auf dem Weg in den Urlaub noch zweiKunden und acht Baustellen besucht", lacht der 35-Jährige. Gemeinsam mit seinemCousin leitet er seit 2021 die Geschicke von HUF HAUS(https://www.huf-haus.com/de-de/) in nunmehr vierter Generation - Christianverantwortet den Vertrieb, Benedikt den kaufmännischen Bereich. Sie ergänzensich nicht nur persönlich, sondern auch in ihrer Expertise und haben festeStrukturen. Er sei quasi der "Außenminister", erklärt Christian Hufaugenzwinkernd. "Das hat sich bei uns ganz natürlich ergeben. Eine gelebteAufgabenverteilung gab es schon zwischen meinem Vater und meinem Onkel."Im Gespräch wird schnell deutlich: Familie ist bei HUF HAUS nicht nur ein Wort,sondern wird tatsächlich gelebt. Sie ist Teil der Historie HUF HAUS(https://www.huf-haus.com/de-de/unternehmen/) des gesamten Unternehmens. 1912von Urgroßvater Johann Huf als Sägewerk mit Zimmerei gegründet, wird der Betriebmit den nachfolgenden Generationen stetig weiterentwickelt und modernisiert. EinMeilenstein ist das ikonische "Fachwerkhaus 2000": Es zeigt die moderneHolzkonstruktion in ihrer schnörkellosen Präzision, dabei lässt sie genügendRaum für die Schönheit der umgebenden Natur - und bildet bis heute die Grundlagefür die typische HUF Architektur mit ihrem hohen Wiedererkennungswert.Klassische Architektur, individueller ServiceInzwischen steht das Familienunternehmen seit bereits 112 Jahren für exklusiveFachwerkarchitektur aus Holz und Glas(https://www.huf-haus.com/de-de/architektenhaus/) , verbunden mit einemRundum-sorglos-Service für seine Kunden. Mehr als 400 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter arbeiten in der gesamten HUF HAUS Firmengruppe, hinzu kommen dieMusterhäuser und Vertriebsbüros in Deutschland und im europäischen Ausland.