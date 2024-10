Management-Buy-out bei goetzpartners / Mit neuer Struktur und starkem Partner in die Zukunft (FOTO)

München (ots) - goetzpartners, eine der führenden Beratungen in den Bereichen

Strategie, M&A und Transformation, hat einen wichtigen Schritt vom gründer- zum

partnergeführten Unternehmen getan. Im Rahmen eines Management-Buy-outs (MBO)

wird das Leitungsteam gemeinsam mit dem führenden paneuropäischen

Spezialinvestor Finanzierer Kartesia das Beratungsgeschäft übernehmen. Das

entsprechende Signing ist erfolgt. Das künftige Leadership-Team bilden auf

Management-Consulting-Seite Axel Meythaler, Dr. Gerrit Schütte und Dr. Christian

Wältermann sowie auf Corporate-Finance-Seite Christian Muthler und Gerwin Weidl.

Der MBO umfasst die beiden Geschäftsbereiche mit einer stärkeren Fokussierung

auf europäische Kernmärkte.



Mit der Übernahme unterstreicht das Team sein großes Vertrauen in die

Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. "Unser Ziel ist klar: Wir

werden auch in Zukunft Management-Consulting- und Corporate-Finance-Beratung aus

einer Hand anbieten. Diese Kombination hat sich für Klienten, gerade in

anspruchsvollen Situationen, als äußerst wertvoll erwiesen. Gleiches gilt für

das Team: unser integrierter Ansatz bildet Beraterpersönlichkeiten heraus, mit

denen wir uns im Markt abheben," so Axel Meythaler, Managing Director und

Sprecher der künftigen Geschäftsführung.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Donaldson Company! Short 79,61€ 0,54 × 13,02 Zum Produkt Long 69,72€ 0,56 × 12,32 Zum Produkt