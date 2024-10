Die Online-Präsenz verbessern - wie Handwerksbetriebe das digitale Schaufenster überzeugend für sich nutzen (FOTO)

Berlin (ots) - Der Online-Auftritt eines Unternehmens spielt für viele Menschen

heutzutage die wichtigste Rolle bei der Entscheidung für oder gegen einen Kauf.

Dennoch unterschätzen die meisten Handwerksbetriebe noch immer die Wirkung einer

überzeugenden Online-Präsenz. Dementsprechend beschränken sie sich auf eine

veraltete Webseite oder tauchen online sogar überhaupt nicht auf. Damit nehmen

sie potenziellen Kunden jede Möglichkeit, sich über ihr Unternehmen zu

informieren.



Wer auch zukünftig ausreichend Neukunden erreichen möchte, kommt deshalb nicht

umhin, in einen professionellen Online-Auftritt zu investieren. Dieser wird

aufgrund seiner zentralen Bedeutung auch als digitales Schaufenster bezeichnet

und sollte entsprechend übersichtlich und informativ gestaltet werden. Auf

welche Do's und Don'ts Handwerksbetriebe bei ihrer Online-Präsenz achten

sollten, wird im folgenden Beitrag beleuchtet.





Das oberste Ziel: VerkaufsoptimierungViele Handwerksunternehmen investieren viel Geld in das Design ihrer Webseite.Das ist jedoch nebensächlich, wenn die Inhalte nicht verkaufsoptimiert gestaltetwerden. Verkaufsoptimierte Websites sind darauf ausgelegt, Besucher in Kundenoder Leads zu verwandeln, indem sie gezielt auf Conversions hin optimiertwerden. Klassische Websites konzentrieren sich eher auf die umfassendePräsentation eines Unternehmens und seiner Angebote.Der erste Eindruck: die StartseiteEine verkaufsoptimierte Startseite sollte sofort die Aufmerksamkeit desBesuchers gewinnen, Vertrauen aufbauen und klare Handlungsaufforderungen bieten.Die Kombination aus starkem visuellen Design, überzeugendem Messaging und einerklaren Struktur hilft dabei, den Besucher effektiv durch den Verkaufsprozess zuführen.Weitere Landingpages: die UnterseitenUm das Interesse potenzieller Kunden zu halten, müssen auch die Unterseitenverkaufsoptimiert gestaltet werden. Dazu trägt eine übersichtliche Struktur bei,die jedem Produkt und jeder Dienstleistung eine eigene Unterseite einräumt. Auchdort sollten sich Handlungsaufforderungen, sogenannte Calls-to-Action, befinden.Auf diese Weise integrierte Kundenreferenzen können beispielsweise genutztwerden, um das Vertrauen in das Unternehmen zu stärken.Das Aushängeschild des Unternehmens: die KarriereseiteAuch der Karriereseite sollte genug Aufmerksamkeit gewidmet werden, denn dortwerden potenzielle Mitarbeiter angesprochen. Je überzeugender der Auftritt desHandwerksbetriebs hier ist, desto mehr Bewerber können generiert werden. Das istwichtig, um die Qualität im Unternehmen stets auf höchstem Niveau halten zukönnen. Für einen ersten Einblick sorgen beispielsweise Bilder oder Videos vonden Mitarbeitern bei ihrer täglichen Arbeit. Eindrücke von Team-Events hingegenstellen das positive Arbeitsklima in den Mittelpunkt. Die Stellenanzeigen selbstsollten auf den Punkt bringen, warum sich ein Interessent im Betrieb bewerbensollte. Ein hierfür eingerichtetes Bewerbungsformular schafft einniederschwelliges Angebot, mit dem Handwerksunternehmen in Kontakt zu treten.Mehrwert als Schlüssel: der ContentAuthentisches Foto- und Videomaterial erlaubt Webseitenbesuchern einenemotionalen Einblick in die Arbeit des Handwerksbetriebs. Für den größtmöglichenEffekt sollte dabei in professionelle Bilder investiert werden. Die Textewiederum sollten statt Floskeln besser auf die Zielgruppe angepassteFormulierungen enthalten. Damit der User auch Mehrwert aus der Webseite ziehenkann, sollten alle Inhalte informativ und interessant sein.Über Maximilian Winkler:Max Winkler ist der Geschäftsführer der W&S Epic GmbH. Er unterstütztmittelständische Handwerks- und Handelsunternehmen dabei, zum Marktführer inihrem Bereich zu werden. Dazu hat er mit seinem Team ein ganzheitliches Systemfür die digitale Neukunden- und Mitarbeitergewinnung entwickelt. Sein Konzeptreicht von einer durchdachten Mediastrategie über die Konzeption und Produktionvon digitalen Werbemitteln bis hin zur Ausspielung von Werbekampagnen auf Google und in Social Media. Seine Kunden können auf diesem Weg die Reichweite erhöhen,ihre Marke stärken und konstant neue Kunden oder Mitarbeiter gewinnen. MehrInformationen unter: https://ws-epic.de/Pressekontakt:W&S Epic GmbHMax WinklerE-Mail: mailto:hallo@ws-epic.deWebseite: https://ws-epic.de/PressekontaktRuben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/174164/5896988OTS: W&S Epic GmbH