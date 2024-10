Georgiens Parlamentschef kritisiert Präsidentin scharf

TIFLIS (dpa-AFX) - Der georgische Parlamentschef Schalwa Papuaschwili hat der prowestlichen Präsidentin Salome Surabischwili vorgeworfen, sie versuche mit ihren Wahlfälschungsvorwürfen das Land zu spalten. Er wies in der Hauptstadt Tiflis (Tbilissi) vor Journalisten Vorwürfe der Manipulation der Parlamentswahl zurück und warf der Präsidentin vor, gemeinsam mit der Opposition Proteste zu organisieren.

Surabischwili hatte erklärt, das Ergebnis von Samstag nicht anzuerkennen, weil es durchweg gefälscht sei. Sie deutet die vielen Unregelmäßigkeiten bei der Wahl eindeutig als russisches Eingreifen, wie sie der dpa in Tiflis sagte. In der Hauptstadt begannen am Abend die Proteste der proeuropäischen Opposition.