Leitindex ATX legt 0,6 Prozent zu

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit Gewinnen geschlossen. Der österreichische Aktienindex ATX konnte nach einem verhaltenen Start vor allem im Späthandel zulegen und beendete den Tag mit einem Plus von 0,60 Prozent bei 3.604,55 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,62 Prozent auf 1.795,85 Zähler. Auch an den meisten anderen Börsen in Europa ging es leicht nach oben.

An den Märkten wurde mit Erleichterung aufgenommen, dass die teilweise befürchtete weitere Eskalation im Nahen Osten vorerst ausgeblieben war. Größere Bewegungen gab es zum Wochenstart aber nicht. Für Unsicherheit sorgt aber die näher rückende US-Präsidentenwahl. Viele Anleger dürften zudem die im Wochenverlauf anstehenden US-Quartalszahlen sowie Konjunkturdaten aus Europa und den USA abwarten.