Rückenwind durch Ölpreis-Rutsch

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Fallende Ölpreise dank nachlassender Sorgen über eine weitere Eskalation in Nahost haben den wichtigsten europäischen Börsen am Montag Gewinne beschert. Zugleich hielten sich Anleger aber mit größeren Engagements zurück, denn zum einen nimmt die Berichtssaison in den USA - und allmählich auch in Europa - Fahrt auf. Zum anderen stehen im Wochenverlauf wichtige Konjunkturdaten an, so etwa Inflationsdaten aus Deutschland und dem Euroraum sowie aus den USA das Bruttoinlandsprodukt und die ISM-Daten für das verarbeitende Gewerbe. Für Unsicherheit sorgt obendrein die US-Präsidentschaftswahl am Dienstag nächster Woche.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging mit einem Plus von 0,54 Prozent auf 4.969,83 Punkte aus dem Tag. Der SMI gewann in Zürich 0,44 Prozent auf 12.237,97 Punkte. Der FTSE 100 in London stieg um 0,45 Prozent auf 8.285,62 Zähler.